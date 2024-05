A beleza de um corpo não se mede apenas por sua estética, mas também por como nos sentimos em nossa própria pele. A mastopexia redutora surge como uma opção transformadora para muitas mulheres que buscam não só um visual rejuvenescido, mas também alívio de desconfortos físicos significativos. Este procedimento cirúrgico, que combina a redução do volume mamário com o levantamento dos seios, pode ser um divisor de águas na vida de muitas pacientes.

‎ ​

O que é Mastopexia Redutora?

O cirurgião plástico, Dr. Luíz Anízio Wanna, explica que a mastopexia redutora é uma técnica cirúrgica destinada a mulheres que, por um lado, apresentam desconforto devido ao volume excessivo dos seios e, por outro, desejam corrigir a flacidez e melhorar o contorno mamário. A cirurgia remove tecido mamário e pele excedente, reposicionando o mamilo e a aréola para uma posição mais elevada e esteticamente agradável.

‎ ​

O excesso de peso mamário pode causar diversos problemas, como dor nas costas, pescoço e ombros, além de limitações na atividade física e dificuldades na escolha de roupas. Além do alívio físico, a melhoria na aparência dos seios pode trazer um significativo benefício emocional e psicológico, elevando a autoestima e o bem-estar.

‎ ​

O procedimento é personalizado para cada paciente. Durante a consulta inicial, discute-se com a paciente suas expectativas, examina-se a anatomia dos seios e se planeja a cirurgia para alcançar um resultado natural e proporcional ao corpo. As incisões variam, mas comumente incluem uma incisão ao redor da aréola e uma vertical até a dobra inferior do seio, permitindo a remoção adequada de tecido e pele.

‎ ​

Recuperação e cuidados pós-operatórios

Após a cirurgia, a paciente deve seguir cuidadosamente as instruções de pós-operatório para garantir uma recuperação suave e eficaz. Isso inclui o uso de sutiã cirúrgico, limitação da atividade física e acompanhamento regular. A maioria das pacientes retorna às atividades normais em poucas semanas, com plena recuperação ocorrendo dentro de alguns meses.

‎ ​

Como qualquer procedimento cirúrgico, a mastopexia redutora apresenta riscos. Discussões detalhadas sobre possíveis complicações como infecção, alterações na sensibilidade mamária, e cicatrizes são fundamentais. A escolha de um cirurgião plástico qualificado e experiente é essencial para minimizar riscos e alcançar os melhores resultados possíveis.

‎ ​

Os resultados da mastopexia redutora são duradouros, mas não imunes às influências de ganho de peso, gravidez ou envelhecimento. Manter um estilo de vida saudável e estável ajuda a prolongar os efeitos da cirurgia.

‎ ​

“A decisão de se submeter a uma mastopexia redutora deve ser informada e refletida. Esta cirurgia não apenas melhora a aparência, mas também pode melhorar significativamente a qualidade de vida. Se você considera essa possibilidade, recomendo buscar um profissional com boa reputação, bons resultados e vasta experiência em mastopexia redutora.”. Conclui o Dr. Luíz Anízio Wanna.