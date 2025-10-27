O jornalista Alex Ferreira trocou a rádio Vox90 pela Gold FM, que tem como rosto principal Cezinha Polidoro. A rádio do grupo OLiberal aposta no público AB e tem tido boa recepcao.
Uma das rádios do grupo OLiberal, a Gold ainda tenta emplacar no gosto da região.
Já a outra rádio do grupo, a Zé FM faz confronto direto com as duas rádios mais bolsonaristas (Vox e Notícia FM).
Alex Ferreira São Vicente
AF é o principal rosto da rede de Supermercados São Vicente. Ele fazia boletins diários de notícias mas estava sob a responsabilidade do jornalismo da rádio.
Ainda hoje, a principal marca da Vox90 em jornalismo é o atraso de ter como fonte de opinião o dinossauro Alexandre Garcia.
