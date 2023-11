Turma da Lilica tem encontro com GMs na lanchonete

A Turma da Lilica teve encontro com

Guarda Municipais de Santa Bárbara d’Oeste na véspera do feriado. O encontro aconteceu na Lanchonete Muttley.

Palhacinha Lilica juntamente com sua equipe do Instituto Pernas da Alegria, participaram em parceria com a Guarda Civil proporcionou encontro emocionante, onde três crianças com deficiência ( Arturzinho, Gustavo e Mari) tiveram um encontro com Guarda Municipal emocionante .

Arturzinho que participou desse dia especial , havia pedido a um tempo a visita do Inspetor Corassari e um abraço e desejava muito conhecer a corporação. Inspetor Corassari tomando conhecimento desse desejo alinhou junto a equipe e realizaram o sonhado encontro .

Tiraram fotos com os patrulheiros e teve direito a andar na viatura policial, o passeio foi realizado em um ambiente controlado, garantindo a segurança das crianças.

Os pais das crianças presentes no evento e os voluntários do Pernas da Alegria e clientes que estavam presente no local foram tomados de emoçao .

A Guarda Civil de Santa Barbara D’Oeste SP desenvolve vários trabalhos sociais em prol da sociedade.

Nesta data o evento contou com a participação da GCMF Ana e dos GCMs Bartag, Brandão, Altair Subinspetor Paulo e Inspetor Corassari.

Segundo o Inspetor Corassari é gratificante poder interagir de forma tão positiva com as crianças e poder proporcionar um pouquinho da nossa realidade a eles…

Não ha limites para nossos sonhos basta acreditar (Lilica Amancio )

