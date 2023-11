Tempestade derruba poste em Nova Odessa

A tempestade desta sexta-feira assustou motoristas de

Nova Odessa. O vento que veio antes da chuva derrubou postes na estrada vicinal do jardim Marajoara.

O trecho da extensão da avenida Brasil foi gravado por motoristas mas não foram registrados acidentes.

Saúde promove encontro do Programa ‘Hiperdia’ Combate a Diabetes

A Secretaria de Saúde da Prefeitura de Nova Odessa promove no próximo dia 14 de novembro (uma terça-feira), no qual se comemora o Dia Mundial do Combate a Diabetes, um evento de conscientização sobre a doença. O encontro acontecerá na UBS (Unidade Básica de Saúde) 3, do Jardim São Manoel, das 8h às 12h, e marcará mais uma reunião do Programa “Hiperdia” de combate à diabetes, criado para auxiliar os pacientes que fazem tratamento da doença. Esta é mais uma iniciativa gratuita de ajuda e orientação aos munícipes.

Mais notícias da cidade e região

Desta vez, a reunião do Programa “Hiperdia” será mais ampla, devido a importância da data. Além de palestra com o médico generalista da Rede Municipal de Saúde, Dr. Thiago do Amaral Gomes, a respeito da prevenção e cuidados com a doença, os pacientes participantes, bem como seus acompanhantes, receberão informações diversas – desde o método correto de aplicação de insulina – à alimentação saudável e suplementos vitamínicos para diabéticos.

Também serão realizados durante o evento a renovação de receitas para hipertensos e diabéticos, solicitação de exames laboratoriais, aferição de glicemia capilar e exposição de medicamentos disponíveis na farmácia popular.

Lembrando que as reuniões mensais do Programa Hiperdia acontecem na UBS do São Manoel, unidade de referência dos moradores do bairro e adjacências, mas devido a importância deste trabalho, a intenção da Secretaria Municipal de Saúde é estender às demais UBSs do município.

“É muito importante este Programa ‘Hiperdia’, de orientação aos pacientes de diabetes e seus familiares, que acontece na UBS 3. Nossa intenção é expandir para as demais Unidades Básicas de Saúde do Município. Fundamental que os pacientes portadores de diabetes e hipertensão participem deste encontro do Dia Mundial do Combate a Diabetes no dia 14 de novembro. É a ocasião para assistir a palestra do Dr Thiago, renovar o receituário, entre outros serviços,”, comentou a secretária municipal de Saúde, Jaqueline Serrano.

A DATA

O Dia Mundial da Diabetes foi criado em 1991 pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e pela IDF (Federação Internacional de Diabetes) com o intuito de reforçar a conscientização a respeito da doença e a importância da prevenção, já que o não tratamento pode causar várias doenças.

A diabetes pode provocar cegueira, insuficiência renal, doenças cardiovasculares e até amputações. Essas complicações podem ser evitadas com tratamento adequado e o controle da doença. Daí, a importância do diagnóstico precoce bem como acompanhamento médico. Também no dia 14 de novembro é celebrado o aniversário de Sir Frederick Banting, codescobridor da insulina (medicamento da Diabetes), ao lado de Charles Best.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP