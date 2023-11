A FAM – Faculdade de Americana, através dos alunos do curso de Design Gráfico, deu início na quinta-feira (16), ao primeiro evento de Design Gráfico da região, o InspiraFAM. O evento será realizado até este sábado com entrada gratuita aos interessados na área.

Toda e qualquer arte de alguma maneira mexe com os nossos sentidos. Com 15 artistas e 10 expositores compartilhando seus trabalhos, o InspiraFAM traz o tema: “Explorando os 5 Sentidos”, que busca oferecer conhecimento e discutir o fascinante universo da arte e da criatividade por meio de experiências sensoriais inesquecíveis.

O evento teve abertura com uma roda de conversa com o tema: o Design em todas as coisas, que contou com a participação de professores da Faculdade de Americana discutindo como o design está em nossa rotina e influência tudo a nossa volta.

Laisa Lemes, uma das orientadoras do evento, se mostrou feliz com a movimentação do primeiro dia do InspiraFAM. “Eu vi a realização daquilo que planejamos: uma grande oportunidade de proporcionar encontros! Pessoas interessadas pelo assunto, se encontrando no mesmo lugar, aprendendo, trocando experiências e crescendo juntas. A palestra de hoje foi de muito proveito pros alunos, podendo receber conhecimento, dicas e informações de profissionais na área. E por fim, vimos também os alunos, envolvidos e empenhados em apresentar o curso e seus projetos. Foi só sucesso”, exclamou.

Com responsabilidade social, como é de costume nos eventos da Instituição, os alunos também estão arrecadando alimentos não perecíveis para doar para a ONG Esperança.

Neste sábado, último dia do evento, acontecerão diversas palestras de workshops. Veja:

09h30 às 11h00 – O que é inspiração?

09h30 às 10h30 – Percepção Musical Turma 01 Esgotado

10h00 às 12h00 – Fotografia Turma 01 Esgotado

10h30 às 11h30 – Campanhas Publicitárias Esgotado

11h00 às 12h00 – Saboaria Turma 01 Esgotado

11h30 às 13h00 – Palestra: Marca e a visão

12h00 às 13h00 – Percepção Musical Turma 02 Esgotado

12h00 às 13h00 – Conteúdo para Redes Sociais Esgotado

13h00 às 14h00 – Saboaria Turma 02 Esgotado

13h00 às 15h00 – Fotografia Turma 02 Esgotado

13h30 às 14h30 – Percepção Musical Turma 03

14h00 às 16h00 – Pintura em Aquarela Esgotado

14h00 às 15h00 – Redação Publicitária

14h00 às 15h00 – Design de produto inclusivo

Saiba mais sobre a agenda do evento no @inspira.fam