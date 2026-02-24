Ocorrências foram atendidas pela Polícia Militar nesta segunda-feira (23)

Duas ocorrências de tráfico de drogas foram registradas nesta segunda-feira (23), resultando em um homem preso na cidade de Sumaré e outro em Hortolândia. As ações foram atendidas por equipes do 48º Batalhão de Policiamento Militar do Interior (BPM/I).

Durante o período da tarde, PMs faziam patrulhamento no bairro Jardim Basilicata, em Sumaré, quando abordaram três indivíduos que realizavam aparente negociação. No momento da ação, na Rua dos Mognos, dois deles portavam quantias em dinheiro que seriam entregues ao terceiro, o qual retirava algo do bolso.

Na busca pessoal, foram localizados com um dos abordados 12 eppendorfs de cocaína e R$ 35 em espécie. Em sua mochila, dentro de uma garrafa plástica, foram encontrados 12 microtubos de crack. Com outro indivíduo, havia R$ 457 em espécie.

Com apoio do Canil da Polícia Municipal, foi realizada varredura nas imediações, não sendo localizados outros ilícitos. A ocorrência foi apresentada no Plantão Policial no bairro Centro da cidade, onde dois indivíduos foram liberados e o terceiro permaneceu preso à disposição da Justiça.

Mais um

Ainda durante a tarde, policiais patrulhavam no bairro Jardim Monte Sinai, em Hortolândia, momento em que 1 homem foi visto correu para o interior de residência ao ver a viatura, portando uma sacola plástica. Ao passar pelo portão, parte dos entorpecentes que carregava caiu no chão, o que motivou a entrada da equipe no imóvel.

Na sequência, o suspeito foi abordado enquanto tentava arremessar outra sacola contendo drogas. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão pelo crime de tráfico de drogas, sendo apreendidos entorpecentes e materiais utilizados para a comercialização ilícita.

A PM realizou a ação na Rua da Banana, apreendendo um caderno com anotações do tráfico, 1 aparelho de telefone celular, 0,138 Kg de cocaína, 0,238 Kg de maconha, 0,042 Kg, 0,010 Kg de Ecstasy e 0,028 Kg de crack. A ocorrência foi apresentada na delegacia de Hortolândia onde o indivíduo permaneceu preso à disposição da Justiça.