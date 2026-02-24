A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Saúde, segue com as ações de conscientização e combate à dengue no município.

Nos últimos dias, a equipe do Programa Municipal de Controle da Dengue (PMCD) promoveu atividades educativas com o objetivo de sensibilizar a população sobre a importância do enfrentamento ao mosquito transmissor da doença, o Aedes aegypti.

As agentes estiveram na UBS Jardim São Paulo, na sexta-feira (20), e no mutirão “Mil Cuidados Em Um Dia”, no Núcleo de Especialidades, no sábado (21). Por meio de materiais pedagógicos, como maquete de uma casa, miniaturas de criadouros e um microscópio para exibição das fases imaturas do mosquito, as profissionais disseminaram informações sobre o ciclo de vida do inseto, onde ele costuma se proliferar e as principais medidas de prevenção.

“O uso desses materiais permite que a população visualize de perto como o mosquito se comporta. Nosso objetivo com essas ações é transformar cada morador em um fiscal da sua própria casa. Quando a pessoa entende o ciclo de vida do Aedes, ela compreende que eliminar um pequeno foco hoje evita uma infestação amanhã. É um trabalho simples que, somado às outras ações, faz toda a diferença para mantermos os índices baixos na cidade”, explicou o coordenador da Vigilância Ambiental, Antônio Jorge da Silva Gomes.

A atividade com os materiais pedagógicos faz parte de uma série de ações promovidas pela Prefeitura no combate à dengue. O mutirão de visitas e retirada de criadouros segue em andamento e abrange diferentes regiões da cidade, removendo materiais que não estejam sendo usados e que possam servir de criadouros, como latas, garrafas, pneus, lonas, tambores, entre outros.

Os trabalhos também seguem em outras frentes, como as orientações e vistorias casa a casa, ações de Avaliação de Densidade Larvária (ADL), vistorias em pontos estratégicos e imóveis especiais, além da intensificação da campanha nas ruas, nos veículos de comunicação e nos canais digitais, com o lema “A dengue não vai ter vez em 2026”. As informações sobre a doença são disseminadas por meio de outdoors, displays e totens de LED espalhados pela cidade, além da distribuição de panfletos educativos, conteúdos nas redes sociais e divulgação em rádios, TVs, portais e mídias impressas.

Danilo fala de ações contra dengue

“Estamos atuando de forma estratégica e integrada para manter o controle da doença em Americana. Nosso grupo condutor para o enfrentamento às arboviroses, formado por profissionais de diversos setores, vem realizando reuniões semanais para traçar ações em rede, garantindo que o combate ao mosquito seja uma prioridade constante. Além disso, o apoio da população é fundamental para que esse planejamento técnico se transforme em resultados práticos e proteja a saúde de todos os americanenses”, destacou o secretário de Saúde de Americana, Danilo Carvalho Oliveira.

De acordo com dados da Vigilância Epidemiológica, até a última sexta-feira (20), Americana registrou 15 casos confirmados de dengue em 2026. Mesmo com a redução nos números, a Prefeitura reforça que a população deve manter os cuidados no dia a dia. Mais informações estão disponíveis no site https://www.americana.sp.gov.br/americana-index.php?a=dengue.