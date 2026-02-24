A Guarda Municipal de Americana (GAMA) teve as contas referentes ao exercício de 2024 julgadas regulares pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP). A decisão foi publicada nesta segunda-feira (23) e representa o terceiro ano consecutivo de aprovação das contas da autarquia pelo órgão fiscalizador.

O julgamento do Balanço Geral da execução orçamentária foi conduzido pelo Conselheiro Auditor Antonio Carlos dos Santos, que considerou regulares as contas apresentadas pela corporação.

Chico elogia Guarda Municipal

“A nova aprovação das contas da Guarda Municipal pelo Tribunal de Contas demonstra que estamos conduzindo nossa gestão com seriedade, planejamento e absoluto respeito ao dinheiro público, algo que pregamos para todos os setores da administração municipal. Responsabilidade fiscal e transparência são princípios que orientam nosso trabalho e caminham junto com os investimentos que fortalecem a segurança das pessoas de Americana”, afirmou o prefeito Chico Sardelli.

“Essa decisão renova o compromisso e a responsabilidade com o orçamento público, um pilar de orientação determinado pelo prefeito Chico Sardelli. Isso comprova que a evolução na prestação de serviços, com os avanços tecnológicos que a Guarda vem recebendo, pode e deve ser acompanhada de responsabilidade com o dinheiro do contribuinte”, destacou o diretor-comandante da GAMA, Marco Aurélio da Silva.

Nos últimos anos, a corporação tem investido em modernização, tecnologia e aprimoramento operacional, mantendo equilíbrio financeiro e conformidade com as exigências legais dos órgãos de controle.

A nova aprovação fortalece a credibilidade institucional da Guarda Municipal de Americana e reafirma o compromisso da administração com a gestão eficiente e transparente dos recursos públicos.

