Unacon chega a 12,7 mil atendimentos e aumento de 35% no 1º semestre

A Unacon (Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia) de Americana encerrou o primeiro semestre de 2025 com um crescimento de 35% no volume de atendimentos. Foram realizados 12.772 procedimentos, ante os 9.448 registrados no mesmo período de 2024.

Este avanço reflete não apenas a ampliação da capacidade assistencial, mas também o impacto significativo da unidade no tratamento oncológico da região. O número total de pacientes únicos atendidos também cresceu, passando de 1.298 para 1.429.

Além de atender casos complexos de câncer, a Unacon atua através de iniciativas de conscientização sobre prevenção e diagnóstico precoce. O crescimento sustentado consolida a unidade como referência no combate à doença, alinhando expertise técnica com um olhar sensível às necessidades humanas.

“Os resultados da Unacon no primeiro semestre demonstram o impacto que uma gestão comprometida e integrada pode ter na vida das pessoas. Cada atendimento realizado representa um passo importante na luta contra o câncer e no fortalecimento da rede pública de saúde. Nosso objetivo é garantir que a população de Americana e região tenha acesso a um tratamento de excelência, com acolhimento humano e estrutura de ponta, e esses números confirmam que estamos avançando nesse caminho”, afirma o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

Unidade em Americana

A Unacon realiza consultas, sessões de quimioterapia, cirurgias, procedimentos de enfermagem, procedimentos pré-cirúrgicos, além de atendimentos com nutricionista, psicólogo e assistente social. A gama de serviços oferecidos demonstra o compromisso da unidade com um atendimento integral e humanizado.

O diretor geral da Unacon, Ruy Santos, diretor geral da Unacon, destaca o papel essencial da equipe multiprofissional. “Este resultado é fruto do trabalho árduo e da dedicação de cada profissional envolvido. Nosso compromisso é garantir excelência clínica e construir relações de confiança com os pacientes, indo além do tratamento imediato para oferecer suporte integral em sua trajetória”, avalia.

A presidente do Grupo Chavantes, Dra. Letícia Bellotto Turim, relaciona os resultados com o compromisso com o acolhimento individualizado. “Saúde é uma jornada que demanda cuidado e empatia. Cada paciente traz uma história única, e nossa missão é oferecer um ambiente onde se sintam verdadeiramente acolhidos e respeitados em todas as etapas do tratamento. Humanizar o atendimento é nosso diferencial, pois não tratamos apenas doenças, mas pessoas, com suas vivências e desafios”, observa.

A Unacon é administrada pelo Grupo Chavantes, por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

Leia + sobre saúde

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP