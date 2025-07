Pais têm entrada gratuita em 4 parques naturais brasileiros durante todo o mês de agosto

Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros (GO), Parque Nacional do Itatiaia (RJ), Parque Estadual do Ibitipoca (MG) e Caminhos do Mar (SP) integram a campanha da Parquetur

Em comemoração ao Dia dos Pais, celebrado em 11 de agosto, a Parquetur vai oferecer entrada gratuita a todos os pais que visitarem seus parques acompanhados de um pagante – que não precisa ser necessariamente filho ou filha. A promoção é válida durante todo o mês de agosto nos quatro parques sob gestão do uso público da empresa: Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros (GO), Parque Nacional do Itatiaia (RJ), Parque Estadual do Ibitipoca (MG) e a Unidade de Conservação Caminhos do Mar (SP).

A entrada gratuita para o pai estará vinculada à compra de um ingresso pagante e os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente pelo site do parque escolhido ou diretamente nas bilheterias.

Regras da Campanha:

Promoção válida até 31 de agosto de 2025

Ingressos pelos sites oficiais ou na bilheteria dos parques

Documentos que comprovam o vínculo paterno:

Certidão de nascimento do filho ou filha

RG com indicação da filiação

Certidão de adoção ou de tutela

Documentos oficiais que comprovem vínculo direto em casos de paternidade homoafetiva

Os quatro parques são verdadeiros destinos turísticos nacionais, com paisagens únicas, atrativos bem estruturados e diversas opções de lazer ao ar livre para todas as idades.

Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros (GO)

No coração do Cerrado brasileiro, o parque é famoso por suas trilhas cênicas, cachoeiras de águas cristalinas e formações rochosas únicas. Entre os atrativos mais procurados estão a Trilha dos Saltos, a Trilha dos Cânions e a Trilha das Sete Quedas, que permite pernoite em meio à natureza. Um destino ideal para quem busca aventura, contemplação e conexão com o bioma mais ameaçado do Brasil.

Parque Nacional do Itatiaia (RJ)

Primeiro parque nacional do Brasil, Itatiaia abriga formações rochosas icônicas, como o Pico das Agulhas Negras, e trilhas que variam do nível leve ao avançado. A Parte Baixa oferece acesso a cachoeiras e trilhas em meio à Mata Atlântica, Já Alta é um convite à prática de montanhismo e trekking em altitude.

Parque Estadual do Ibitipoca (MG)

Localizado na zona da mata mineira, o parque é dividido em três circuitos principais: Janela do Céu, Pico do Pião e das Águas. Entre grutas, mirantes e piscinas naturais, o visitante encontra um dos cenários mais fotogênicos do Brasil. A boa estrutura de visitação e a exuberância da natureza fazem de Ibitipoca um destino ideal para passeios em família e para quem busca beleza e tranquilidade.

Caminhos do Mar (SP)

Localizado na Serra do Mar, entre São Bernardo do Campo e Cubatão, o parque oferece um passeio pela história e pela natureza. Sua principal atração é a Estrada Velha de Santos, com seus monumentos históricos da época do centenário da Independência e mirantes com vista para o litoral paulista. Além disso, é possível fazer trilhas guiadas e experimentar atrações de ecoturismo como trilhas, tirolesa e cicloturismo, e canoagem.

Sobre a Parquetur

A Parquetur é uma empresa brasileira e uma das maiores concessionárias do setor de parques naturais no Brasil, que presta serviços de apoio aos visitantes dos parques, com foco na conservação e na proteção da natureza e grande atuação na educação ambiental.

Atua como concessionária de serviços de apoio à visitação do parque Caminhos do Mar (SP), que faz parte do Parque Estadual Serra do Mar; do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Goiás; do Parque Nacional do Itatiaia, no Rio de Janeiro; e do Parque Estadual do Ibitipoca, em Minas Gerais.

Também detém a concessão do Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso, e do Parque Estadual do Itacolomi, em Minas Gerais, cujos processos de administração do uso público estão em fase de implementação e que passarão a ser operados pela Parquetur em breve.

A proposta da Parquetur é (re)encantar as pessoas a partir de uma abertura gentil e imersiva da natureza, promovendo maior acessibilidade ao público visitante destas áreas, conservando a biodiversidade, indo além do ecoturismo e colocando a natureza como protagonista e como um recurso a ser conservado e valorizado.

Leia + sobre turismo e notícias internacionais

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP