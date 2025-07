FEAAC e SEAACs tiveram a primeira reunião com o Sindicato Patronal

A Federação dos Empregados de Agentes Autônomos do Comércio do Estado de São Paulo (FEAAC) e os SEAAC’s (Sindicatos) tiveram esta semana a primeira reunião com o Sindicato Patronal de Contabilidade e Assessoramento (Sescon São Paulo, Campinas e Santos) abrindo as negociações coletivas. A data-base da categoria é 1º de agosto e tanto a entidade representativa dos trabalhadores e a patronal estão buscando agilizar as negociações para que sejam finalizadas dentro do mês.

Nesta primeira reunião os sindicatos expuseram à bancada patronal a necessidade de aumento real de salário, melhora e reorganização dos pisos salariais, concessão do vale refeição nas férias e 100% de complementação previdenciária e adequação no valor do abono. Também explicaram que foram incluídas cláusulas de caráter social que modernizam e atualizam a Convenção Coletiva.

A presidenta do SEAAC de Americana e Região, Helena Ribeiro da Silva, observa que a categoria de contabilidade e assessoramento é maior em número de trabalhadores entre todas que a entidade representa. “É uma negociação muito importante pelo peso da categoria. Esperamos que seja finalizada rapidamente e com sucesso”.

