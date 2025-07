Prefeitura de Santa Bárbara promove Festa Julina para 800 idosos

Decoração típica, almoço e muita animação. A “festa julina” promovida pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Promoção Social reuniu cerca de 800 pessoas dos grupos da Melhor Idade atendidos pelo Município e também moradores do Vida Longa “Rosemeire de Oliveira – Rose”. A tradicional festa foi realizada no Esporte Clube Barbarense e contou com feijoada e acompanhamentos e confraternização animada ao som da banda Tok Especial.

O vice-prefeito Felipe Sanches fez questão de acompanhar o evento, conversar e interagir com os participantes. “É contagiante a alegria presente neste evento tão tradicional e esperado pelos grupos da Melhor Idade. Trago o abraço do prefeito Rafael Piovezan e reitero nosso compromisso de oferecer cada vez mais qualidade nos serviços e projetos para as pessoas que tanto contribuíram com nossa cidade”, disse o vice-prefeito.

“É sempre gratificante promover as confraternizações para nossos grupos. Nossa terceira idade espera muito pelos eventos que preparamos com tanta dedicação. Nosso objetivo é valorizar e proporcionar lazer e acolhimento que, integrando as políticas públicas do município para este público”, conclui a secretária de Promoção Social, Maria Cristina Silva.

