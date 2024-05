As visitas de pesquisadores da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) às escolas de Educação Infantil da rede municipal de Americana, dentro da formação “Espaços da Infância”, foram iniciadas nesta terça-feira (21). As creches Chuí e Anajá e a Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Manaí abriram o calendário de visitas da equipe formadora da universidade.

As orientações presenciais são parte do cronograma formativo oferecido pela Prefeitura, em parceria com o Núcleo de Estudos de Políticas Públicas (NEPP) da universidade, e elaborado pela professora doutora Roberta Rocha Borges, coordenadora do Programa de Estudos de Política Pública para a Educação Infantil e pesquisadora do NEPP.

Nesta terça, a pesquisadora do NEPP, Maria Sandra de Oliveira, conversou com gestores escolares das unidades e detalhou a proposta, que visa a melhoria da qualidade na Educação Infantil em Americana.

“Estamos otimistas com o resultado desta parceria estabelecida com a Unicamp. O prefeito Chico Sardelli e o vice Odir Demarchi foram sensíveis à ideia de qualificar ainda mais a Educação Infantil em Americana, município que tem histórico de excelência em sua rede, e estamos tendo a oportunidade de acessar o que há de mais inovador para o desenvolvimento integral de nossas crianças”, declarou o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.

O convênio com a Unicamp prevê a formação de mais de 500 professores, além de pedagogos, gestores e demais servidores responsáveis pelo atendimento de mais de 6,6 mil crianças de 0 a 5 anos em 38 unidades de Educação Infantil da rede municipal.