O número de atendimentos realizados na UBS (Unidade Básica de Saúde) da Praia Azul cresceu 70% com a ampliação do horário de funcionamento, que completa seis meses de implantação pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Saúde, nesta quinta-feira (23). Desde 23 de novembro de 2023, o expediente da unidade, que era das 7h30 às 16h30, passou a ser das 7h30 às 20h30.

“O saldo desses seis meses com horário de funcionamento ampliado na UBS da Praia Azul mostra mais uma avaliação bem-sucedida na gestão da Saúde da nossa cidade. O município tem que ser um facilitador no acesso aos serviços públicos em todas as áreas, como neste caso. A dinâmica observada no bairro indicava para nós a importância de oferecer mais tempo para as pessoas procurarem a unidade e não adiarem os cuidados com a própria saúde”, diz o prefeito Chico Sardelli.

O percentual de aumento se refere ao primeiro quadrimestre deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. De janeiro a abril de 2024 houve 23.013 atendimentos na unidade, ante 15.973 em igual período de 2023, de acordo com dados da Secretaria de Saúde. Apenas no intervalo das 16h30 às 20h30, a unidade realizou, em média, 1.340 atendimentos mensais nos primeiros quatro meses deste ano.

Com quatro horas a mais por dia, de segunda a sexta-feira, o acesso foi ampliado para moradores com restrições em buscar os serviços durante o horário comercial. Moradora do bairro, Carlene da Costa, avalia que a mudança melhorou o acesso aos serviços. “Eu achei muito importante essa mudança, porque tem muita gente que trabalha e não pode vir de manhã ou à tarde. No meu caso, eu até prefiro mais tarde, porque é mais tranquilo. O atendimento à noite para mim ficou ótimo”, conta.

Para o técnico de enfermagem Éder Victor Magalhães, a procura pelos serviços durante o período estendido tem sido significativa. “Realmente, depois que teve a ampliação muitos pacientes têm procurado o posto, principalmente porque acabam saindo do trabalho muitas vezes após às 17h. Às vezes eles perguntam se tem sala de vacina aberta, então eles acabam procurando e também buscando o atendimento médico”, relata.

O atendimento no período estendido segue a rotina dos serviços que já são oferecidos, com agendamento prévio. A UBS da Praia Azul conta com uma equipe de Atenção Primária à Saúde (eAP) e duas equipes de Estratégia Saúde da Família (ESF). A unidade oferece consultas médicas, com clínico, pediatra e ginecologista, consulta com dentista e tratamento odontológico, além dos procedimentos gerais de enfermagem, como curativos, aplicação de vacinas, exames laboratoriais, acompanhamento de pré-natal, entre outros.

“A experiência de estender o horário do atendimento tem se mostrado muito eficiente e agradado a população, pela facilidade no acesso aos serviços que a unidade oferece. Essa medida tem como propósito dar mais comodidade aos moradores, considerando sempre o contexto da rotina das pessoas, de forma a proporcionar uma assistência com melhor acolhimento e humanização”, analisa o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

Comparativo do atendimento

2023 2024 Apenas no horário estendido Janeiro 4.528 Janeiro 5.166 1.402 Fevereiro 3.355 Fevereiro 5.139 1.334 Março 4.850 Março 5.904 1.289 Abril 3.240 Abril 6.804 1.352 Total 15.973 23.013

A UBS Praia Azul está localizada na Rua Maranhão, nº 1.213. O telefone é (19) 3467-1422.