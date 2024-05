As dores na coluna são um problema comum que afetam milhões de pessoas em todo o mundo, e suas complicações vão muito além do desconforto físico. Uma pesquisa feita pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) mostra que cerca de 41% da população alega sofrer com esses incômodos.

A coluna vertebral é a espinha dorsal do corpo humano, ela fornece suporte estrutural e facilita o movimento. No entanto, quando a dor se instala, tarefas simples do cotidiano como se levantar da cama pela manhã até compromissos profissionais e momentos de lazer se tornam desafios.

Segundo o Dr. Benjamin Brito – médico ortopedista especialista em medicina regenerativa da clínica Ortholife, essas complicações podem ter consequências significativas no dia a dia das pessoas, afetando sua capacidade de realizar suas tarefas com conforto. “As dores na coluna podem ser um verdadeiro obstáculo para uma vida tranquila”, ressalta.

Além dos impactos físicos evidentes, esses problemas também podem ter um efeito significativo na saúde mental, podendo levar à ansiedade, depressão e isolamento social, criando um ciclo negativo que pode ser difícil de quebrar.

É importante reconhecer a gravidade desse problema e buscar soluções que aliviam o incômodo e também abordem suas causas. Isso pode incluir uma combinação de tratamentos médicos, fisioterapia, exercícios de fortalecimento muscular e mudanças no estilo de vida.

“Investigar diferentes aspectos da vida do paciente, como hábitos de sono, dieta e atividade física, é fundamental para entender a verdadeira causa da dor e conseguir tratar com precisão”, diz o Dr. Benjamim

Neste contexto, é fundamental que a sociedade se conscientize sobre o assunto e que ao reconhecer a gravidade tome medidas para enfrentar esse problema, garantindo a oportunidade de viver uma vida sem dor.

Sobre o Dr. Benjamim Brito

Médico especializado em ortopedia e traumatologia, com grande experiência em medicina regenerativa. Reconhecido por sua abordagem humanizada, ele oferece um atendimento personalizado que garante que cada paciente seja diagnosticado.

Como membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia e da Associação Brasileira de Pesquisa em Medicina Regenerativa, Dr. Benjamim acolhe seus pacientes com o devido tratamento utilizando técnicas e tendências médicas atualizadas.