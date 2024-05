Prefeitura arrecada agasalhos neste sábado em drive-thru na Avenida Brasil

O Fundo Social de Solidariedade de Americana promove uma coleta de doações de agasalhos neste sábado (25), das 9h às 12h, em frente ao Paço Municipal, na Avenida Brasil, nº 85. A entrega das doações será feita por meio do sistema drive-thru.

A ação tem o propósito de mobilizar a população para doação de roupas e cobertores, novos e usados, em bom estado, principalmente peças masculinas, assim como meias e roupas infantis. Roupas para pets também serão aceitas.

“A parceria com a EPTV mais uma vez vai proporcionar uma arrecadação de agasalhos em Americana. As pessoas que puderem ajudar devem passar pela Avenida Brasil, em frente ao Paço Municipal, e deixar suas doações. Todos serão recebidos com muito carinho, pois sabemos da dedicação e solidariedade da nossa população junto às famílias que mais precisam”, diz a presidente do Fundo Social, Lionela Ravera Sardelli.

“Para facilitar e agilizar o recebimento e destinação das doações, as pessoas podem separar as roupas em tamanhos, com a identificação das mesmas nas sacolas”, observa a chefe de gabinete do Fundo Social, Tamara Cury.

Além do drive-thru promovido neste sábado, o órgão municipal tem outros dois pontos de coleta, no próprio Paço Municipal e na sede do Fundo Social, que fica na Rua das Poncianas, 930B, no Jardim Glória. O atendimento é feito de segunda a quinta-feira, das 8h às 16h, e às sextas-feiras, das 12h às 16h. Para mais informações, o telefone é (19) 3405-4772.

