Os atletas que conquistaram o vice-campeonato da Taça EPTV de Futsal foram recepcionados na noite desta segunda-feira (20) no Ginásio Municipal “Djaniro Pedroso”. No sábado (18), a equipe barbarense foi superada por Campinas na decisão do campeonato pelo placar de 1 a 0, em jogo disputado na cidade de Amparo.

O elenco barbarense foi formado por atletas que atuam nos campeonatos de Futsal promovidos pela Seme (Secretaria Municipal de Esportes), sendo comandados pelo técnico Neca (Rua 7) e pelo auxiliar André (Botafogo). Integraram o elenco Schumacher (Esmeralda), Tigrão (Time de Amigos), Xará (Botafogo), Romário (Esmeralda), Eleotério (Esmeralda), Vinicinho (Esmeralda), Dioguinho (Rua 7), Luquinha (Rua 7), Neto (Guarani), Macário (Fazendinha), Ryam (Holanda Geração Futsal), Foguinho (Lions), Gui (Botafogo), Henrique (Holanda Geração Futsal), Cauê (Holanda Geração Futsal) e Anão (Rua 7).

“Foi um momento em que todos nós pudemos reconhecer e parabenizar a equipe pela brilhante campanha na Taça EPTV. Os atletas e a comissão técnica fizeram a melhor campanha da história da nossa cidade e isso é motivo de muito orgulho para nós, barbarenses, e para cada torcedor que acompanhou o jogo no Ginásio ou pela TV”, comentou o secretário de Esportes, Vinícius Furlan.