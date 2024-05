Em uma operação contínua para promover a eficiência energética e melhorar a qualidade de vida dos moradores de Sumaré, em cerca de um mês, 144 ruas, avenidas e espaços públicos já foram contemplados com a instalação de lâmpadas de LED, um marco significativo no progresso urbano da cidade.

As regiões beneficiadas são São Judas, Bom Retiro, Parque Bandeirantes e parte da área central da cidade. As ações foram viabilizadas por meio de uma PPP (Parceria Público-Privada) firmada pelo prefeito Luiz Dalben junto ao Consórcio Ilumina Sumaré.

Com um olhar voltado para o futuro, Luiz Dalben destacou que o compromisso da administração municipal é priorizar melhorias como essa para os moradores de Sumaré. “A modernização da iluminação pública é uma prioridade para nós. Além de proporcionar maior segurança e conforto para a população, também contribui para a preservação do meio ambiente e para a redução dos gastos públicos com a energia elétrica”, disse o prefeito.

O deputado estadual Dirceu Dalben, que também acompanha de perto o desenvolvimento do projeto, ressaltou a importância da iniciativa para o desenvolvimento sustentável da cidade. “Investir em tecnologias mais eficientes é fundamental para promover o crescimento econômico e social de Sumaré. Estamos orgulhosos de fazer parte desse momento histórico para nossa cidade”, afirmou o deputado.

Eder Dalben, chefe de gabinete, enfatizou os benefícios diretos que a população já está colhendo com a instalação das lâmpadas de LED. “Além da economia de energia, as lâmpadas de LED oferecem uma iluminação mais uniforme e de melhor qualidade, o que contribui para aumentar a sensação de segurança nas ruas e valorizar os espaços públicos”, explicou.

Até o momento, 40% da região da Área Cura já foi contemplada com as lâmpadas de LED, enquanto 15% da região central já desfruta dos benefícios dessa modernização. A meta é alcançar 100% da cidade iluminada com LED até dezembro deste ano.

Detalhando os números do projeto, estão previstas 2.862 luminárias na região 1 (Jardim Picerno), 1.899 na região 2 (Nova Veneza), 2.149 na região 3 (Nova Veneza, Villa Flora e Parque Manoel Vasconcelos), 4.827 na região 4 (área central), 2.779 na região 5 (Maria Antonia), 2.878 na região 6 (do Residencial Real Park ao Jardim Denadai), 1.939 na região 7 (do Bom Retiro ao Recanto das Árvores), 2.929 na região 8 (Matão) e 1.051 na região 9 (área rural).

O prefeito firmou a PPP em fevereiro, em um investimento de mais de R$ 165 milhões. A PPP reduzirá os custos com manutenção para o município, bem como obter maior desempenho e durabilidade, gerando economia aos cofres públicos pelos próximos 20 anos.

O número para solicitações de manutenção é o 0800 779 2000 e atende de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.