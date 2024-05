Em ato conhecido como ‘Unção da sacanagem’, pastor transava com fiéis para livrá-los da morte.

Pastor dizia “revelações” sobre a morte de fiéis e, para salvá-los, ele deveria fazer “sete unções” nas partes íntimas dos homens e os ‘abençoava’ com sexo oral.

Profeta sacana Sinval Ferreira foi preso esta quarta-feira em Brasília.

Com mais de 29 mil seguidores nas redes sociais, o pastor costumava postar os cultos, fotos com a família e os trabalhos como cantor. Nos diversos vídeos, ele aparece entregando revelações aos fiéis, dom o qual ele afirmava que detinha, segundo o depoimento de vítimas na delegacia.

Em um dos casos, o religioso abordou um fiel e disse ter tido uma visão em que a mulher dele iria morrer. Para “quebrar a maldição” de morte, a solução seria a realização de sete “unções”, que teriam que ser feitas nas partes íntimas da esposa do fiel. Com medo, a vítima cedeu e manteve relações com o líder religioso.

