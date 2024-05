O Novo Complexo Regional de Saúde do Jardim Pérola “Elza Aparecida Zanini” de Santa Bárbara d’Oeste registrou 155 atendimentos no último sábado (18). Entre os serviços, foram realizadas consultas, que foram pré-agendadas pela equipe da Secretaria da Saúde, com otorrinolaringologista e dentista, aplicação de vacinas, além de coletas de papanicolaou e agendamentos de mamografia.

A abertura da unidade aos sábados tem o intuito de ampliar a cobertura vacinal na cidade. Já os demais atendimentos têm o objetivo de reduzir o tempo de espera para algumas especialidades.

O Novo Complexo Regional de Saúde do Pérola, entregue pelo prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan há mais de um mês, registrou mais de 6,2 mil atendimentos. Humanizado e com foco na família, a unidade é uma das maiores estruturas da Saúde Pública do Município, com quase 1.000 m² de área construída. Localizado na Rua do Couro, 725, Jardim Pérola, o Complexo Regional de Saúde funciona de segunda a sexta-feira, das 7 às 19 horas.