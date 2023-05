A unificação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) vai impactar no preço do botijão de gás em 21 das 27 unidades da federação. A medida passou a valer na última segunda-feira (1º).

Segundo o Sindigás, que representa o setor, o aumento médio do ICMS no país será de 11,9%. Em alguns estados, a aplicação da unificação diminuirá o imposto.

No Estado de São Paulo, por exemplo, o Sindigás calcula um aumento de 28% com o valor da taxa anterior de R$ 12,72 passando para R$ 16,34, uma diferença de R$ 3,62 no preço do botijão.

Pelos cálculos do Sindigás, não deverá haver alteração do preço do gás no Ceará e no Espírito Santo, enquanto quatro estados terão redução no imposto: Santa Catarina (-21,2%), Minas Gerais (-18,7%) e Rio Grande do Norte (-11,3%) e Acre (-11,1%).

Em Mato Grosso do Sul, o aumento da tributação será de 84,5%, o maior do país.