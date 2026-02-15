A UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Dona Rosa, em Americana, promove uma ação especial para reforçar a conscientização voltada à prevenção de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), com foco no período de Carnaval.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Durante esta semana que antecede as festividades, a unidade recebeu decoração temática e foi preparada para ficar mais colorida e festiva, tornando o ambiente mais acolhedor e descontraído, tanto para os colaboradores quanto para a população. A iniciativa busca aproveitar o clima carnavalesco para reforçar, de forma leve e acessível, a importância do cuidado com a saúde.

Por meio de um painel explicativo, instalado próximo aos dispensadores de preservativos masculino e feminino, a equipe da unidade disponibiliza informações sobre as ISTs e as formas de transmissão de doenças como HIV, sífilis e hepatites virais, além de orientações sobre prevenção e comportamentos seguros neste período de maior exposição a riscos.

Fala chefe da UPA

“Reforçamos que o uso de preservativos é uma das principais formas de prevenção das Infecções Sexualmente Transmissíveis. Eles estão disponíveis gratuitamente em nossa recepção e podem ser retirados por qualquer pessoa. A prevenção é sempre o melhor caminho, e adotar esse cuidado simples faz toda a diferença para um Carnaval mais seguro e uma vida com mais saúde”, afirmou a assistente social da unidade, Alessandra Queiroz.

Localizada na Rua da Solidariedade, nº 1.080, no Jardim da Paz, região do Parque Gramado, a UPA Dona Rosa é uma unidade de pronto atendimento 24 horas e estará de portas abertas durante o feriado de Carnaval, garantindo atendimento à população que precisar de assistência.

A unidade é administrada pelo Grupo Chavantes, por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

Leia + sobre saúde