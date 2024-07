Uso de IA no trabalho libera 24 dias úteis por ano

O uso de IA no trabalho pode poupar até 24 dias úteis em um ano, é o que revelou uma pesquisa global da Freshworks, companhia líder em softwares empresariais impulsionados por Inteligência Artificial (IA).

De acordo com o levantamento, a utilização de ferramentas de IA pode economizar aproximadamente 3 horas e 47 minutos em uma semana típica de trabalho, o que ao longo de 1 ano, daria 24 dias de trabalho, considerando a jornada de 8 horas.

O estudo revela que as principais tarefas desempenhadas pelos profissionais com auxílio de IA são: criação de conteúdo (48%), análise de dados (45%) e análise ou tradução de texto e áudio (45%).

O relatório foi produzido baseado na rotina de trabalho de mais de 7.000 profissionais de 12 países diferentes (Alemanha, Austrália, Brasil, Colômbia, EUA, Emirados Árabes, França, Índia, México, Nova Zelândia, Reino Unido, Singapura), sendo 1.500 profissionais do Brasil, México e Colômbia, de diferentes setores corporativos, e explora os sentimentos, o uso e o valor percebido pelos trabalhadores quanto às ferramentas de IA no local de trabalho. Confira a seguir outras principais descobertas.

TI é o departamento que mais utiliza IA; Marketing é o segundo

89% dos profissionais de TI usam IA ao menos uma vez por mês, segundo a pesquisa global da Freshworks. Marketing aparece como o segundo departamento que mais utiliza a tecnologia, com 86% dos profissionais utilizando ao menos uma vez por mês.

A relação de uso da IA nos outros departamentos é menor: Jurídico (53%), Atendimento ao Cliente (64%), Contabilidade (74%), Vendas (74%) e RH (77%). Globalmente, e considerando todos os departamentos, o estudo revela que 3 a cada 4 profissionais (76%) já utilizam IA no trabalho.

FOMO: empresa que faz uso de IA por medo de perder oportunidades

Outra revelação surpreendente da pesquisa da Freshworks é que mais de ⅓ dos trabalhadores (37%) afirmam que as organizações adotam softwares de IA devido ao medo de perder o próximo grande sucesso (“fear of missing out” em inglês) ou para evitar perder inovações que os concorrentes poderiam obter com a IA antes deles. Além disso, 47% dos profissionais de TI afirmam que os outros trabalhadores de suas organizações utilizam IA no dia a dia do trabalho, mas ainda não percebem que a estão usando.

Profissionais enxergam o potencial da IA nos negócios, porém destacam a necessidade de validação humana

Segundo dados da pesquisa, 72% dos trabalhadores mundiais confiam que a IA traz valor para os negócios. Profissionais de TI (84%) e Marketing (80%) são quem mais confiam no lado positivo da tecnologia. As principais razões são: qualidade do trabalho é boa (59%), aumento de produtividade (57%) e faz exatamente o que pedimos pra fazer (49%).

Por outro lado, mais de ⅔ dos profissinais (69%) confiaria mais na IA no local de trabalho se a revisão humana dos seus resultados fosse obrigatória. A mesma quantidade de trabalhadores (69%) acredita ainda que a IA nunca será capaz de substituir completamente os trabalhadores humanos.

Para conferir o relatório completo, acesse aqui.