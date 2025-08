A Prefeitura de Sumaré, por meio do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), divulgou as vagas de emprego disponíveis nesta segunda-feira (4). Entre as oportunidades, a que oferece maior remuneração é para Operador de Máquinas, com salário de R$ 3.115,46.

A vaga exige ensino médio completo, CNH categoria D e curso específico de máquinas pesadas, além de experiência mínima de seis meses.

Além dessa, há diversas oportunidades para diferentes perfis e níveis de escolaridade.

Confira algumas vagas:

* Operador de Empilhadeira – Salário: R$ 2.371,80 – 2– Ensino médio completo, CNH B, curso de operador de empilhadeira e experiência de 6 meses.

* Ajudante de Obras – Salário: R$ 2.189,97 – 10 – Não exige escolaridade.

* Conferente de Logística – Salário: R$ 2.226,06 – 5 – Ensino médio completo e experiência mínima de 6 meses.

* Auxiliar de Logística – Salário: R$ 1.750,64 – 10– Ensino médio completo.

* Ajudante de Carga e Descarga – Salário: R$ 1.836,15 – 6 – Ensino médio completo.

O atendimento do PAT Sumaré é realizado presencialmente na Rua Justino França, 143, Jardim São Carlos, das 8h às 16h.

