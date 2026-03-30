Vania Cezaretto deixa prefeitura de Nova Odessa

A secretária de Educação de Nova Odessa Vania Cezaretto deixou o cargo esta segunda-feira (30). Ela era um dos nomes fortes do governo Leitinho Schooder (PSD) e sua exoneração saiu no Diário Oficial do município.

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Leitinho tem mudado o governo nos últimos dias. No final da semana passada, exonerou Claudio Amarante e dois cargos dos vereadores Paulo Porto e Paulo Bichof.

Leitinho voltou de viagem e ainda teve tempo de ir pra Câmara e bater boca com o vereador André Oreia.

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