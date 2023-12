Varanda Estaiada apresenta o Réveillon Estaiada: o evento ideal para quem fica em São Paulo

O réveillon é constantemente associado à queima de fogos

à beira mar e é o principal destino dos paulistanos nesta data. No entanto, algumas pessoas preferem fugir da mesmice e buscam por programas diferenciados para celebrar a renovação do ano. Pensando nisso, o Varanda Estaiada, uma das vistas mais icônicas da cidade de São Paulo, preparou uma experiência inesquecível: uma festa temática, com muita música e um cardápio de drink e gastronomia de dar água na boca.

O Varanda estaiada apresenta o Réveillon Estaiada, festa de ano novo para quem quer se despedir de 2023 com muito estilo. O evento é a oportunidade perfeita para finalizar o ciclo de 2023 e celebrar o que há por vir em 2024.

Garantindo os mix exclusivos e hits da atualidade, o som ficará por conta do trio de Djs Odds Musik – Old but Gold, com um repertório eclético, mesclando hits e novidades mundiais com toda a classe adquirida ao longo de seus oitenta anos de vida.

E como festa boa é sinônimo de bons drinks e pratos, o Varanda Estaiada fez questão de elaborar um menu completo para te proporcionar aquele gás para curtir a noite inteira com as melhores companhias e sabores. Confira a seguir o menu completo:

Drinks

• Caipirinhas

• Gin Tônica

• Varanda Energy

• Whisky Drinks

• Espumante no momento da virada

• Água

• Suco

• Refrigerante

• vinho branco

• vinho tinto

• vinho rosé

Buffet

​

• Focaccia (veg)

• Bolinho de camarão (veg)

• Mini sanduíche de pastrami com maionese dijon

• Mini Coxinha

Ilha de antepastos (Noite inteira)

Cesta de pães e torradas

• Mini Ciabatta (veg)

• Mini francês (veg)

​

Frios

• Salame

• Copa

Queijos

• Brie

• Gorgonzola

• Parmesão

Opções Veganas

• Caponata (veg)

• Sardela (veg)

• Homus (veg)

• Coalhada seca (veg)

• Tomate seco (veg)

• Mix de azeitonas (veg)

​

Saladas

• Mix de folhas

• Couscous marroquino com tomatinho grape, abobrinha, shimeji, damasco e manjericão (veg)

• Salada (com molho caesar)

Massas

• Ravioli de Mozzarela com molho de tomate fresco e manjericão (veg)

• Nhoque com fonduta parmesão

Carnes / Peixes

• Rosbife de filé mignon ao molho de cogumelos

• Salmão ao molho de ervas e limão siciliano

• Arroz de amêndoas (veg)

• Risoto de Bacalhau

Sobremesa:

Merengue de Morango

Mousse de chocolate

Sorvete

Caldas:

Frutas vermelhas

Nutella

Lanche da Madrugada

• Mini Hot dog

• x burguer

Batata frita

Os ingressos do evento estão sendo comercializados no site a partir de R$300 já incluso bebida e comida. A casa está sujeita a lotação, sendo assim as vagas são limitadas.

Crianças são bem vindas no evento com ingresso Kids a partir de R$160,00.

Garanta já o seu lugar acessando este link: https://www.ingresse.com/reveillon-estaiada#comprar

Serviço:

Endereço: Avenida Magalhães Castro, nº 6118, Jardim Panorama – São Paulo/SP – CEP 05676-120

Telefone: (11) 9 3241-3213

Mídias sociais: Instagram: @Varandaestaiada

