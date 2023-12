Vídeo é o formato preferido dos brasileiros nas redes sociais

No cenário em constante evolução da mídia e do consumo, os dados são essenciais para orientar empresas e profissionais de marketing. A Comscore reuniu um levantamento que aponta os principais insights relacionados ao comportamento e preferências dos consumidores no ambiente digital, analisando as mudanças que mais devem impactar o mercado.

De acordo com a análise, a população digital do Brasil é de 132,5 milhões de pessoas, ou seja, aquelas que acessam a internet. Dessas, a maioria tem preferência pela navegação em celulares ou tablets (89,9 milhões), acessando exclusivamente via estes dispositivos. Sobre o perfil demográfico dos usuários digitais brasileiros, economicamente, a maioria faz parte da classe C (57,5%; C1 + C2) – e mais da metade são mulheres (51,1%).

Em maio deste ano, o Brasil atingiu a marca de 863 bilhões de minutos consumidos na internet, sendo a categoria Social a que concentrou o maior volume de tempo dedicado – mais de 348 bilhões de minutos no mês.

Outras categorias também tiveram crescimento expressivo de audiência nos celulares e tablets no último ano. Em Gambling (sites de apostas), o aumento foi de 25%, em Governo, 13% e em Tecnologia, 11%. Já em relação ao consumo em mobile, este é representado em 93% pela utilização de aplicativos em julho deste ano, sendo o WhatsApp, o Instagram e o YouTube os três apps mais utilizados.

Consumo digital de conteúdos em vídeo

Outro destaque está relacionado ao consumo de conteúdos em vídeo, que vem crescendo a cada ano. De julho de 2022 a julho de 2023, o salto foi de 21% no número de visualizações de vídeos na internet entre os brasileiros. Essa tendência também é acompanhada pelo consumo de TV conectada (CTV). Na América Latina, 41% da população digital é espectadora do formato e cada lar assina, em média, 4,6 serviços de streaming. Entre eles, Netflix, HBO Max, Disney +, Prime Video e Star + são as plataformas pagas preferidas. YouTube, Pluto TV, Facebook Watch, Spotify e Claro Vídeo despontam entre os serviços com publicidade e conteúdo gratuito.

Redes sociais

O levantamento da Comscore também indica que o Brasil figura como o segundo país do mundo que mais consome redes sociais em relação ao tempo dedicado a esses canais, tendo somado 132.574 minutos consumidos ao mês, segundo dados de julho de 2023. Youtube, Facebook e Instagram continuam como as plataformas mais acessadas pelos usuários, enquanto Instagram, TikTok e Kwai se destacam como as redes que mais cresceram desde 2020.

Em números absolutos, entre janeiro e agosto de 2023, a Comscore contabilizou 15,3 bilhões de ações no Facebook, Instagram e Twitter de marcas e publishers – índice 18% maior em relação ao período anterior. Além disso, foram somadas 7 milhões de publicações (2% acima da média) feitas em 2022, e 168,4 milhões de compartilhamentos, volume 6% maior comparado ao ano anterior

Em contrapartida, neste período, também foram registradas 15 bilhões de visualizações e 644 milhões de ações em vídeos nestas redes sociais, o que representa um decréscimo de 46% e 59%, respectivamente, em relação a 2022. No Youtube, também foram identificadas quedas: o número de views (23 bilhões) diminuiu em 3% e o de vídeos produzidos (805 mil) caiu 5%. Já o TikTok alcançou a marca de 16 bilhões de visualizações de vídeo em 2023, concentrando um número expressivo.

“O consumo de conteúdo em vídeo está em constante crescimento, mas notamos que as preferências dos consumidores têm mudado ao longo do tempo. Plataformas de mídia social como Instagram, Facebook, Twitter e YouTube já não dominam as visualizações como antes, enquanto o TikTok, com um formato inovador e uma plataforma mais recente no mercado, tem ganhado cada vez mais destaque e alcançado números significativos”, analisa Ingrid Veronesi, diretora sênior da Comscore para o Brasil.

Para conferir o levantamento completo, acesse aqui.

Sobre a Comscore

A Comscore (NASDAQ: SCOR) é um parceiro confiável para planejamento, transação e análise de mídia entre plataformas. Com coleta de dados que combina digital, TV linear inteligência de audiência over-the-top e dados de bilheteria de cinema com insights avançados de audiência, a Comscore permite que compradores e vendedores de mídia quantifiquem seu comportamento multitelas e tomem decisões de negócios com confiança. Líder comprovada em medição de audiências digitais, de TV e publicidade em escala, a Comscore é a fonte terceirizada emergente do setor para medição confiável e abrangente de plataforma cruzada. Para mais informações sobre a Comscore, visite o site.

