O Varejão de Peixes de Santa Bárbara d’Oeste, tradicional durante a Semana Santa, ocorrerá entre a próxima quarta (1º) e sexta-feira (3). A ação acontece na Praça Rossi Armênio, no Jardim Europa, na Praça da Migração, no Jardim Pérola, na Avenida Antônio Pedroso, no Planalto do Sol II, na Avenida da Amizade e na Avenida Pérola Byington, no Centro (local da Feira Livre).
A comercialização é feita por feirantes devidamente credenciados pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste. Mais informações podem ser obtidas na Divisão FOP (Fiscalização de Obras e Posturas), pelo telefone (19) 3463-7878, de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas.
Confira os locais e horários Varejão:
Praça Rossi Armênio | Jardim Europa
Praça da Migração | Jardim Pérola
Quarta-feira (1º), das 8 às 17 horas
Quinta-feira (2), das 8 às 17 horas
Sexta-feira (3), das 8 às 12 horas
Avenida Antônio Pedroso | Planalto do Sol II
Quinta-feira (2/4): das 8 às 18 horas
Sexta-feira (3/4): das 8 às 17 horas
Avenida da Amizade | Próximo à Julinel Móveis e Presentes
Quinta-feira (2/4): das 7 às 18 horas
Sexta-feira (3/4): das 7 às 17 horas
Avenida Pérola Byington | Centro – Local da Feira Livre
Quarta-feira (1º), das 8 às 17 horas
Quinta-feira (2), das 8 às 17 horas
Sexta-feira (3), das 8 às 12 horas
Leia + sobre gastronomia