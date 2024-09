Nova Era do Varejo- Com a celebração do Dia do Consumidor em 15 de setembro, é perceptível entender que o comportamento do consumidor mudou significativamente nos últimos anos, impulsionado pela evolução tecnológica e pela digitalização do varejo.

No atual cenário, onde os consumidores estão mais informados e exigentes, a expectativa por experiências de compra rápidas, seguras e personalizadas nunca foi tão alta. Este novo perfil de consumidor valoriza empresas que não apenas entendem suas necessidades, mas que também conseguem antecipá-las.

Nesse contexto, o setor varejista da América Latina experimentou uma revolução profunda: 87% das organizações já utilizam ou estão em vias de adotar plataformas de monitoramento de TI. Esta transição reflete a necessidade crescente de eficiência operacional e inovação tecnológica, à medida que as expectativas dos consumidores aumentam. Com 80% das empresas brasileiras integrando sistemas de monitoramento em tempo real, o varejo se encontra à frente dessa transformação.

Um dos pilares ao adotar soluções que otimizam as operações e garantem uma vantagem competitiva é o uso de uma plataforma de monitoramento de desempenho que tem transformado a experiência dos consumidores e permitido uma manutenção proativa de sistemas, minimizando falhas e otimizando transações de pagamento.

A transformação digital no varejo e o impacto no consumidor

O varejo inteligente vai além de apenas digitalizar operações. Trata-se de integrar tecnologias que proporcionem insights em tempo real, melhorando a tomada de decisões e a experiência do cliente. Para empresas do varejo, o desafio é garantir que seus sistemas e serviços operem com a máxima eficiência e confiabilidade para impactar o menos possível o cliente no momento da compra. No cenário competitivo do varejo inteligente, a capacidade de monitorar e otimizar a infraestrutura de TI é um diferencial crucial.

Segundo a pesquisa lançada pelo IDC Brasil – International Data Corporation, atualmente, 87% das organizações na América Latina usam ou planejam utilizar plataformas de monitoramento de TI. Em média, 43,2% dessas organizações possuem mais de cinco anos de experiência no uso dessas plataformas, enquanto apenas 13,6% têm uma experiência limitada. Além disso, 62,1% das organizações na região (80% no Brasil) integram um ou mais sistemas de monitoramento de TI em seus processos tecnológicos. Ao analisar por setor, 70% das empresas de telecomunicações utilizam exclusivamente uma plataforma, enquanto o setor varejista apresenta maior diversidade, com 25% utilizando três ou mais soluções.

“O monitoramento em tempo real é essencial para o varejo inteligente, permitindo identificar e resolver questões antes que afetem a experiência do cliente. Por exemplo, ao não detectar falhas no pagamento que demora alguns segundos a mais para carregar, abre uma ‘porta’ para os clientes buscarem seu concorrente que está monitorando o negócio e buscando resolver situações antes que afetem o cliente final”, enfatiza Luciano Alves, CEO LatAm da Zabbix.

Monitoramento Inteligente no varejo: O diferencial competitivo no mês do consumidor

No contexto de monitoramento inteligente, uma área de experiência específica no varejo têm desempenhado um papel fundamental na recepção e captação de novos clientes, impactando positivamente tanto as lojas virtuais quanto as físicas. isso acontece através de uma operação de monitoramento que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana.

“O monitoramento permite que as empresas adentrem em camadas nunca antes exploradas pelas áreas técnicas. Temos clientes onde foi criado o monitoramento em camadas, sendo elas Infraestrutura, Aplicação e Negócio. Através de coletas específicas é possível traduzir os dados para algo compreensível a todos os tipos de público, sendo técnico, comercial ou corporativo.”, completa Luciano.

Com informações detalhadas como tempo de resposta, quantidade de transações por minuto, receita gerada por sistema e ticket médio, as empresas conseguem não só encantar os clientes, mas também demonstrar como a tecnologia Open Source pode evoluir os negócios para além do básico, revelando o verdadeiro valor da monitoria na era digital.

Sobre a Zabbix

A Zabbix é a empresa responsável por desenvolver o software Zabbix, uma plataforma 100% open source de coleta, análise e monitoramento de dados em tempo real, que apoia empresas de diferentes setores e tamanhos, expandindo-se além da infraestrutura de tecnologia. Em atividade desde 2005, a sede da companhia está localizada na Letônia, com escritórios nos Estados Unidos, Japão e América Latina, com escritório localizado em Porto Alegre, e incluindo um distribuidor na China.

Com atuação global, conta com clientes como instituições governamentais e algumas das maiores empresas mundiais de telecomunicações, finanças, educação, varejo e saúde.Entre os serviços disponibilizados, estão consultoria, subscrição 24 horas por dia, 7 dias por semana, e treinamento profissional multinível. Na América Latina, a companhia possui escritório desde setembro de 2020, atendendo a todos os países da região.