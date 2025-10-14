O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Sumaré está com novas oportunidades de emprego nesta terça-feira (14). O destaque vai para o cargo de Auxiliar de Logística, com 20 vagas disponíveis e salário de R$ 2.025,00.

As oportunidades exigem ensino médio completo, e não é necessário comprovar experiência anterior.

Além das 20 vagas

Além disso, o PAT também oferece chances para diversas outras áreas, como Operador de Telemarketing Receptivo e Ativo (15 vagas), Ajudante de Motorista (6 vagas), Operador de Empilhadeira (4 vagas), Pedreiro (4 vagas), Servente de Pedreiro (4 vagas), entre outras funções.

Os interessados devem comparecer pessoalmente ao PAT Sumaré, localizado na Rua Justino França, 143, Jardim São Carlos, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. É necessário apresentar documentos pessoais, carteira de trabalho e comprovante de endereço.

As vagas podem ser encerradas sem aviso prévio, conforme o preenchimento das oportunidades.

