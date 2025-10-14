Cães terapeutas estimulam a recuperação de pacientes do Hospital Municipal e da Unacon

A presença dos cães terapeutas no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi e na Unacon (Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia), em Americana, tem transformado a rotina de pacientes, familiares e profissionais da saúde. A iniciativa, que integra as ações de humanização das instituições em parceria com o projeto “Patas que Curam”, vem mostrando efeitos positivos tanto no bem-estar emocional quanto na adesão aos tratamentos.

Segundo a psicóloga Camila Peres, da equipe do hospital, os benefícios são perceptíveis logo nas primeiras interações. “Os cães trazem uma energia transformadora. Eles despertam sorrisos, quebram o gelo e ajudam a resgatar memórias afetivas. Muitas vezes, o paciente que estava retraído se abre para conversar, participa mais das atividades e demonstra mais esperança. É um cuidado que vai além do físico, toca o emocional de forma profunda”, destacou.

Durante a visita realizada no domingo (12), em comemoração ao Dia das Crianças, uma criança que até então permanecia restrita ao leito levantou-se espontaneamente para brincar com os cães, surpreendendo a equipe e os familiares. Cenas como essa reforçam o poder terapêutico do contato com os animais.

O diretor do Hospital Municipal e da Unacon, Ruy Santos, também destacou o impacto da ação. “Temos observado mudanças significativas no estado de ânimo e na resposta ao tratamento. A interação com os animais promove momentos únicos de alegria e motivação, que refletem diretamente na recuperação dos pacientes. É uma iniciativa que fortalece nossa proposta de cuidado integral e humanizado”, afirmou.

Durante as visitas, os cães promovem momentos de acolhimento e descontração, contribuindo para a redução do estresse e da ansiedade, além de fortalecer vínculos afetivos. O contato com os animais estimula a liberação de hormônios ligados ao prazer e à tranquilidade, como a oxitocina e a endorfina, tornando o ambiente hospitalar mais leve e receptivo.

O responsável pelo projeto “Patas que Curam”, Mateus Gardioni, ressaltou a missão da iniciativa. “Nosso trabalho é, acima de tudo, um trabalho de amor e empatia. Cada visita é planejada para levar um pouco de conforto e normalidade para um momento que é, muitas vezes, tão difícil na vida das pessoas. Ver a barreira hospitalar se dissolver, mesmo que por alguns minutos, e dar lugar a sorrisos genuínos é a nossa maior recompensa. Os cães são nossos embaixadores dessa missão de cuidado.”

O secretário adjunto de Saúde, Fábio Joner, destacou que a ação reforça o compromisso da rede municipal com o cuidado humanizado. “A presença dos cães terapeutas mostra como gestos simples podem transformar o ambiente hospitalar. Essa parceria fortalece o vínculo entre equipe e pacientes e contribui de forma concreta para o bem-estar e a recuperação de todos”, disse.

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi e a Unacon são administrados pelo Grupo Chavantes, por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

