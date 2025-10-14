Hortofest anima criançada com shows, brincadeiras e muita diversão

Evento promovido em Hortolândia marcou Dia da Criança na praça A Poderosa; programação teve shows do grupo Pato Fu, dos bonecos Maria Clara & JP e MC Paixonex

Brincar, dançar e cantar. A garotada de Hortolândia fez tudo isso e muito mais no evento Hortofest, promovido pela Prefeitura, neste domingo (12/10), em comemoração ao Dia da Criança. A praça A Poderosa se transformou numa grande área de diversão infantil ao ar livre. E teve ainda shows com o grupo Pato Fu, os bonecos Maria Clara & JP e o MC Paixonex. A programação começou às 10h. De acordo com a Secretaria de Cultura, o evento registrou público de 4.000 pessoas ao longo do dia. O evento integrou a programação da Semana Cultural deste mês, realizada pelo município.

A atração principal foi o Pato Fu. Em sua primeira visita à cidade, o grupo apresentou o show comemorativo aos 30 anos do disco “Gol de quem?”. “Por ser um evento em espaço público, para nós é uma boa oportunidade de mostrarmos nosso trabalho para o público de Hortolândia. Tanto que alteramos o repertório que temos apresentado nessa atual turnê”, destacou a simpática vocalista Fernanda Takai.

O guitarrista John Ulhoa ressaltou o aspecto “experimental” do disco, lançado em 1995. “Foi um álbum que refletiu o que estava rolando na época, em termos musicais”, apontou o músico.

O disco marcou ainda a entrada, na época, do baterista Xande Tamietti. “Até então, o grupo usava uma bateria eletrônica. Para mim foi um grande desafio profissional aprender e tocar as músicas”, contou o músico.

Apesar de ter sido lançado há 30 anos, o baixista Ricardo Koctus destacou que o disco tem conseguido atrai públicos novos. “Essa coisa geracional é algo que acontece nos nossos shows. Os fãs que nos acompanham desde o início, hoje levam os filhos para ouvir nossa música”, ressaltou o músico.

O disco também conquistou o integrante mais novo do Patu Fu, o tecladista Richard Neves, que está no grupo desde 2016. “‘Gol de quem?’ foi o primeiro disco que ouvi e gostei. Foi a minha porta de entrada para conhecer o Pato Fu”, contou o músico.

OUTRAS ATRAÇÕES

Além do Pato Fu, a criançada se esbaldou com a apresentação dos bonecos maria Clara & JP. Os pequeninos também aprenderam rap e hip hop de um jeito divertido no show do MC Paixonex.

O Hortofest fez ainda a criançada pular e gastar as energias com a aula de zumba, ministrada pelo professor Sergio Queiroz, e com brincadeiras antigas, como pular corda, carrinho de rolimã, bambolê, entre outras. A programação foi aberta com o concerto do grupo Sopro de Prata, que apresentou a clássica história infantil “Pedro e o lobo”. Outra atração que encantou os pequenos foi a apresentação dos cães treinados da Guarda Municipal de Hortolândia.

