Marcos Caetano quer fiscalização em comércio de reciclagem no Jaguari

O vereador Marcos Caetano (PL) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando à prefeitura a fiscalização de um comércio de reciclagem em área residencial na Rua Herve Cordovil, localizada no Parque Residencial Jaguari.

No documento o autor explica que moradores têm reclamado do mau cheiro, da interdição parcial da rua, calçada, dificultando o trânsito e colocando em risco a segurança de pedestres e motoristas devido ao acúmulo de recicláveis, além da presença de animais peçonhentos e vetores de doenças, como escorpiões, baratas, ratos e outros insetos, que colocam em risco a saúde e o bem-estar da vizinhança.

“Essa solicitação tem como objetivo assegurar o cumprimento da legislação vigente, visando a segurança da população e o bem-estar dos moradores do bairro Jaguari, que vêm sendo diretamente afetados pela situação”, afirma Marcos.

A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária de terça-feira (14) e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.

