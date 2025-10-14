Ataque de abelhas mobiliza até helicóptero em Santa Bárbara

Um ataque de abelhas mobilizou o Corpo de Bombeiros e o helicóptero Águia na tarde desta terça-feira (14) no Jardim Santo Antônio, em Santa Bárbara d’Oeste. Quatro pessoas, entre elas uma criança, dois adolescentes e um adulto, ficaram feridas, além de dois cães da raça pitbull.

As vítimas foram socorridas por via aérea e levadas ao Pronto-Socorro Edison Mano. Segundo os bombeiros, as crianças brincavam em frente a uma residência onde havia um enxame quando o ataque começou.

A Defesa Civil também esteve no local, e até o momento não há informações atualizadas sobre o estado de saúde das vítimas.

Ataque de abelhas

📷 Fotos Cláudio Mariano / SB Notícias

