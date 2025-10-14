A cantora Anitta engrossou o time das personalidades que pedem mais uma mulher ocupando cargo no STF (Supremo Tribunal Federal). O ministro Luís Roberto Barroso anunciou sua aposentadoria e abriu nova vaga antes do previsto para a corte.
Em sua conta no X (antigo twitter), a cantora cobrou o presidente Lula para que ouvisse sua opinião ‘como cidadã’.
@Anitta
O Ministro do STF, Barroso, se aposentou, o presidente Lula terá que indicar um novo nome. Eu como cidadã gostaria de deixar pública minha torcida pra que seja uma mulher.
