Programação cultural em SBO tem arte, música e teatro para o público

Palco Aberto contará com apresentações nos dias 18, 19 e 26 deste mês

Santa Bárbara d’Oeste segue em ritmo de arte e cultura com uma programação repleta de apresentações gratuitas e para todos os públicos. Até dia 31 de outubro, a cidade recebe espetáculos, encontros literários, dança, teatro, música e eventos ao ar livre, em diferentes espaços culturais, reforçando o compromisso com o acesso democrático à cultura e à valorização dos artistas locais e regionais.

Palco Aberto

Realizadas pela Secretaria de Cultura e Turismo de Santa Bárbara d’Oeste, em parceria com o Conselho Municipal de Política Cultural, e viabilizadas pelo Fundo Municipal de Cultura, as ações do Palco Aberto seguem com programação especial do Mês das Crianças.

Neste sábado(18), às 16 horas, o NAC – Núcleo Artístico Corpus levará ao Parque dos Ipês o espetáculo “Alinhavando”. Já no domingo (19), também às 16 horas, Hellen Chiquetto estreiará “As Aventuras de Lilo, Stitch & Angel” no Parque dos Jacarandás.

Para finalizar o mês, a programação contará com música. No dia 26, domingo, às 16 horas, o grupo O Bloquinho Animadinho vai misturar marchinhas tradicionais com músicas infantis adaptadas para o formato carnavalesco, animando toda a família, no Parque dos Ipês.

De julho a novembro de 2025, o edital Palco Aberto viabiliza a contratação de atrações culturais por meio do Fundo Municipal de Cultura, contemplando uma ampla variedade de expressões artísticas nas categorias cênicas e musicais.

Confira detalhes da programação de outubro entre os dias 15 e 31 de outubro:

– Criança feliz sem trabalho infantil — SSPCIC

Dia 15 de outubro (quarta-feira), às 14 horas

Local: CEU das Artes | Rua Argeu Egídio dos Santos, 100, Planalto do Sol II

Entrada gratuita

Classificação: Livre.

– Alinhavando — Núcleo Artístico Corpus (Palco Aberto)

Dia 18 de outubro (sábado), às 16 horas

Local: Parque dos Ipês | Avenida Corifeu de Azevedo Marques, s/nº, Jardim Belo Horizonte

Entrada gratuita

Classificação: Livre.

– Festival Raízes

Dia 18 (sábado), a partir das 16h

Dia 19 (domingo), a partir das 11h

Local: Complexo Usina Santa Bárbara | Rua Aristeo Carlos Pereira, Residencial Dona Margarida

Entrada gratuita

Classificação: Livre.

– 2º Encontro de Banjeiros — Projeto Samb’Ajuda

Dia 19 de outubro (domingo), a partir das 12 horas

Local: Centro de Memórias “Antonio Carlos Angolini” | Rua João Lino, 362, Centro

Entrada gratuita

Classificação: Livre.

– As aventuras de Lilo, Stitch & Angel (Palco Aberto)

Dia 19 de outubro (domingo), às 16 horas

Local: Parque dos Jacarandás |

Entrada gratuita

Classificação: Livre.

– Círculo do Livro – Obras de Sônia Barros

Dia 21 de outubro (terça-feira), às 19 horas

Local: Biblioteca Central | Complexo do Terminal Urbano, na esquina das ruas Prudente de Moraes e Campos Sales, no Centro

Evento gratuito, sem necessidade de inscrição.

Classificação: Livre.

– Concertos EPTV 2025

Dia 23 de outubro (quinta-feira), às 20 horas

Local: Anfiteatro Municipal Detinha Dagnoni | Avenida Monte Castelo, 1.000, Jardim Primavera – térreo

Ingressos gratuitos, retirados 1h antes do início.

Classificação: 10 anos.

– Sonho de uma noite no verão de 1967 — Grupo Excelsior de Teatro Amador

Dia 23 de outubro (quinta-feira), às 20 horas

Local: Teatro Municipal Manoel Lyra | Rua João XXIII, 61, Centro

Ingressos: R$ 20 (inteira) | R$ 10 (meia).

Classificação: Livre

– O Bloquinho Animadinho (Palco Aberto)

Dia 26 de outubro (domingo), às 16 horas

Local: Parque dos Ipês | Avenida Corifeu de Azevedo Marques, s/nº, Jardim Belo Horizonte

Entrada gratuita

Classificação: Livre

– Clube de leitura: “Nunca vi a chuva”

Dia 28 de outubro (terça-feira), às 19 horas

Local: Centro Cultural e Biblioteca Prof. Léo Sallum | Rua do Algodão, 1450, Cidade Nova

Entrada gratuita

Classificação: 16 anos

– Dia Internacional da Animação

Dia 28 de outubro (terça-feira), às 19 horas

Local: CEU das Artes | Rua Argeu Egídio dos Santos, 100, Planalto do Sol II

Entrada gratuita

Classificação: Livre

– Espetáculo de dança — SESI 2025

Dias 29 e 30 de outubro (quarta e quinta-feira), às 19h30

Local: Teatro Municipal “Manoel Lyra” | Rua João XXIII, 61, Centro

Entrada gratuita

Classificação: Livre

– Lê Capene & Os Explodidos — Stand up

Dia 31 de outubro (sexta-feira), às 20 horas

Local: Anfiteatro Municipal “Detinha Dagnoni” | Avenida Monte Castelo, 1.000, Jardim Primavera – térreo

Ingressos: R$ 40 (inteira), R$ 20 (meia) e R$ 30 (antecipado)

Classificação: 16 anos

