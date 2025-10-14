O padre que foi flagrado com uma mulher membro da igreja e noiva de outro homem dentro de uma casa paroquial em Nova Maringá (a 380 km de Cuiabá) gravou um áudio negando envolvimento com a mulher.
+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP
O flagra foi feito pelo noivo e pelo sogro dela, que chegaram no local e a encontraram no banheiro do quarto vestida com um baby doll.
Já o sacerdote vestia apenas um short e estava sem camisa.
Disse o padre
“Não teve nada com ela, o problema é que na hora que eles chegaram eu tinha ido tomar banho e ela estava lá, ela não queria ser vista (…) Não tem nada além disso”, disse o padre.
Leia Mais Notícias do Brasil