O padre que foi flagrado com uma mulher membro da igreja e noiva de outro homem dentro de uma casa paroquial em Nova Maringá (a 380 km de Cuiabá) gravou um áudio negando envolvimento com a mulher.

O flagra foi feito pelo noivo e pelo sogro dela, que chegaram no local e a encontraram no banheiro do quarto vestida com um baby doll.

Já o sacerdote vestia apenas um short e estava sem camisa.

Disse o padre

“Não teve nada com ela, o problema é que na hora que eles chegaram eu tinha ido tomar banho e ela estava lá, ela não queria ser vista (…) Não tem nada além disso”, disse o padre.

