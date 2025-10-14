Hortolândia interdita estabelecimentos de produção de bebidas alcoólicas falsificadas

Órgão da Prefeitura interditou um imóvel no Jd. São Sebastião e outro no Jd, São Bento; ações foram realizadas em conjunto com as Polícias Civil e Militar

A Prefeitura de Hortolândia está atuante no enfrentamento à adulteração de bebidas alcoólicas. A Vigilância Sanitária, órgão da Secretaria de Saúde, interditou dois imóveis que eram utilizados para a fabricação clandestina de bebidas alcoólicas. As duas operações foram realizadas em conjunto com as Polícias Civil e Militar, na semana passada.

De acordo com a Vigilância Sanitária, o primeiro imóvel, localizado no Jardim São Sebastião, foi interditado durante operação na segunda-feira passada (06/10). No imóvel era feita a lavagem de garrafas nas quais seriam envasadas bebidas alcoólicas falsificadas, que posteriormente seriam comercializadas.

“Durante a ação, verificamos que os criminosos utilizavam substâncias altamente tóxicas, como soda cáustica, para fazer a lavagem das garrafas”, destaca o chefe da Vigilância Sanitária, Uilson Ferreira Malheiros. Durante a ação, uma pessoa foi presa pela Polícia Civil.

OPERAÇÃO

Já na outra operação, realizada na sexta-feira (10/10), a Vigilância Sanitária de Hortolândia interditou um imóvel na região do Jardim São Bento. No local era feito o envase de bebidas alcoólicas falsificadas.

De acordo com o chefe do órgão municipal, no local foram encontradas centenas de garrafas e grande quantidade de bebida estocada em 110 tambores de 50 litros.

“Encontramos também aromatizantes e corantes que seriam utilizados na fabricação de bebidas falsificadas. Ainda durante a operação, foi feita a apreensão de selos e rótulos de marcas conhecidas de bebidas alcoólicas para serem colados nas garrafas. Todo o material foi encaminhado para perícia da Polícia Civil, que também fará a destinação correta dos mesmos”, salienta o chefe da Vigilância Sanitária. Na operação, uma pessoa foi presa pela Polícia Militar.

FISCALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO

Em paralelo a essas operações, a Vigilância Sanitária de Hortolândia irá realizar, nos próximos dias, ação de fiscalização e orientação em estabelecimentos que comercializam bebidas alcoólicas no município.

De acordo com o órgão, caso sejam encontradas bebidas alcoólicas sem rótulo ou selo, os estabelecimentos onde foram encontrados tais produtos serão interditados e autuados.

DE OLHO NO COPO

O Procon (Programa de Defesa e Proteção do Consumidor), órgão também vinculado à Prefeitura de Hortolândia, iniciou a operação De olho no copo.

O objetivo é visitar bares, restaurantes e adegas da cidade para fazer orientação junto a trabalhadores, proprietários e consumidores desses estabelecimentos sobre cuidados ao comprar, vender e consumir bebidas alcoólicas.

Dentre as dicas do Procon de Hortolândia para evitar o consumo de bebida alcoólica adulterada estão:

– Procurar estabelecimentos conhecidos ou dos quais tenha se tenha referência

– Desconfiar de bebidas alcoólicas comercializadas a preços muito baixos

– Observar a apresentação das embalagens e o aspecto do produto como lacre ou tampa tortos, rótulo desalinhado ou desgastado, erros de ortografia ou logos com variações, ausência de informações e outras imperfeições perceptíveis

No momento do consumo da bebida, se caso o consumidor notar alguma diferença, o órgão orienta a não fazer testes como cheirar, provar ou tentar queimar a bebida. Essas práticas não são seguras nem conclusivas.

Após ingerir a bebida alcoólica, o consumidor deve ficar atento a sintomas como visão turva, dor de cabeça intensa, náusea, tontura ou rebaixamento do nível de consciência e, em caso de necessidade, buscar atendimento médico imediato.

