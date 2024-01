Velódromo de Americana começa a receber pintura, reparos no piso e banheiros

As obras de reforma do Velódromo Municipal de Americana “Miguel Stoco”, localizado no Conjunto Poliesportivo Ayrton Senna, avançam em várias frentes de trabalho. O espaço já começou a receber os serviços de pintura e reparos no piso, bem como a construção dos banheiros.

Os próximos passos compreendem a manutenção dos alambrados, instalação de iluminação de LED e um novo letreiro. Utilizado para treinamentos e competições de ciclismo, o local possui pista com dimensão oficial de 333 metros, conforme exigência da Confederação Brasileira da modalidade.

“Os trabalhos seguem em andamento para que muito em breve possamos devolver o Velódromo em ótimas condições para os ciclistas americanenses. Este espaço é referência na região e o objetivo é oferecer uma infraestrutura renovada para os treinamentos da nossa equipe e também para receber grandes eventos”, destaca o secretário de Esportes, Marcio Leal.

A obra, no valor de R$ 547.168,14, está sendo executada por meio de contrapartida solicitada pela Prefeitura de Americana para uma empresa que pretende instalar um loteamento residencial no município, dentro das Condições de Aceitação de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV).

LEIA + NOTÍCIAS