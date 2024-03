Vem aí nova atração 'congelante' do interior

Atração Congelante- Já imaginou trabalhar em um ambiente com

temperaturas abaixo de zero sem precisar sair do Brasil? Uma das atrações turísticas mais aguardadas no interior do Estado, o Ice Dreams de Olímpia está em fase final de construção e iniciou, nessa semana, um processo seletivo para contratação dos primeiros colaboradores.

Ao todo são 15 vagas, entre as funções de caixa, recepcionista, atendente, manutenção e limpeza. Os interessados precisam entrar em contato pelo telefone (17) 99794-9331 e enviar currículo.

Com inauguração prevista para os próximos meses, o Ice Dreams terá mais de 500 m² de área construída, uma fábrica própria de gelo e temperaturas que podem chegar aos 10 graus negativos, cenários exclusivos, iluminação especial e música ambiente. Tanto turistas quantos colaboradores receberão roupas e acessórios especiais para suportar as baixas temperaturas, tornando a visita e o trabalho confortável e seguro.

Esta será a terceira atração de gelo do Grupo Dreams no Brasil – as outras duas ficam em Foz do Iguaçu (PR) e Jericoacoara (CE) – e o terceiro parque em Olímpia – os outros dois são o Vale dos Dinossauros e o Dreamland Museu de Cera.

