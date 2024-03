Levi vai para o Podemos: partido fica com 2 vereadores

O Podemos – partido que já contava com a representatividade

do vereador Paulinho Bichof na Câmara de Nova Odessa – ganhou reforçou com a filiação do vereador Levi Tosta, o Levi da Farmácia, que deixou o União Brasil e se filiou ao partido.

Além de Levi, o diretor geral da Câmara, André Faganello, também deixou o PSDB e anunciou a filiação ao Podemos.

A “temporada” de trocas de partidos se acentua com a abertura do período conhecido como “janela partidária”, quando os políticos detentores de cargos públicos podem trocar de sigla partidária sem perder o mandato.

Bichof, que está em seu primeiro mandato como vereador e é o líder do Podemos na cidade, afirmou que o fortalecimento do partido faz parte de uma estratégia nacional, comandada pela deputada federal Renata Abreu. “O Podemos vem crescendo nos últimos anos e a deputada Renata Abreu tem essa característica de agregar pessoas, de fortalecer o partido. Fico muito feliz em trabalhar para que, em Nova Odessa, isso também aconteça”, afirmou.

“O Levi é um grande companheiro na Câmara, um político sério que se preocupa principalmente com as questões relativas às políticas públicas voltadas à saúde e esportes e é uma honra pra mim tê-lo ao meu lado no partido”, completou Bichof.

“O André Faganello é um parceiro de muitos anos. Sempre mantivemos a amizade e o respeito, independente dos caminhos políticos seguidos por cada um. Recebê-lo no partido é uma alegria e a certeza de que a parceria e o trabalho buscando sempre o melhor para Nova Odessa vai continuar ainda mais firme”, finalizou Bichof.

Levi destacou que a mudança envolve uma identificação com o partido. “Fui eleito pelo DEM, que depois se transformou em União Brasil. Ao longo do tempo, criamos uma identificação com o Podemos e com os projetos que o partido tem para a nossa cidade. Por isso agora essa será a minha casa política”, disse.

Faganello, que já coordenou duas campanhas políticas e foi diretor de transportes e chefe de gabinete nas duas gestões do prefeito Benjamim Bill Vieira de Souza, afirmou que se sente realizado e valorizado com o convite para integrar o Podemos. “O Paulinho (Bichof) sempre foi um grande amigo e agora voltaremos a trabalhar juntos, nos mesmos projetos e objetivos para a cidade. Com isso, fortalecemos ainda mais essa parceria que nunca deixou de existir”, concluiu o diretor da Câmara.

Além dos dois, o partido ganhou o reforço também com a filiação dos ex-vereadores Lucilene Dellaponta Araújo, Gervásio de Brito e Natal Junqueira, o Paraná Gás.

