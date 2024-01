Nas primeiras semanas do ano, o Brasil registrou um aumento de 170% nos casos de dengue,

totalizando 120.874 registros, em comparação com os 44.752 casos do mesmo período no ano anterior, de acordo com informações fornecidas pelo Ministério da Saúde. Desde agosto de 2023, a rede de farmácias Pague Menos e Extrafarma assumiu um papel pioneiro ao oferecer a vacina contra a dengue em suas unidades. A demanda pela vacina QDENGA® disparou, registrando um aumento de 200% apenas em janeiro deste ano, evidenciando ainda mais a escalada dos casos da doença no país.

Atualmente, a vacina está disponível em 15 estados, incluindo Ceará, Bahia, Piauí, Pará, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Pernambuco, Rondônia, Tocantins, Minas Gerais, Paraná, Maranhão e Amapá. A iniciativa, presente no Clinic Farma, o consultório farmacêutico da empresa, visa desempenhar um papel crucial na prevenção e controle da propagação da doença, garantindo assim o bem-estar da população.

A vacina oferece proteção contra os quatro sorotipos vivos do vírus da dengue (DEN1, DEN2, DEN3 e DEN4) e é destinada a indivíduos entre 4 e 60 anos. A administração é realizada em duas doses, com um intervalo de 3 meses entre elas.

“No mês de janeiro, notamos um aumento significativo na procura pela vacina QDENGA®, refletindo um interesse crescente da população na prevenção da dengue. Como empresa, reafirmamos nosso compromisso em fortalecer nossa contribuição para a prevenção e controle da dengue no país, facilitando o acesso à imunização de alta qualidade”, reforça Monika Reis, gerente de Vacinas da Pague Menos e Extrafarma.

Não é preciso agendar previamente a aplicação da vacina contra a Dengue. Basta dirigir-se a uma filial da Companhia que ofereça esse serviço. Além disso, tanto a Pague Menos quanto a Extrafarma disponibilizam uma ampla variedade de imunizações cruciais para a saúde da população. Isso inclui vacinas contra Meningo B, HPV, Pneumonia, DTPA (Difteria, Tétano e Coqueluche), Herpes Zoster, Hepatite A (para adultos e crianças), influenza e Dengue.

Evitando a proliferação da doença: segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a dengue é responsável por 100 a 400 milhões de infecções anualmente, resultando em cerca de 20 mil mortes. Nas últimas décadas, a incidência da doença tem apresentado um aumento significativo de mais de 1000%, entre os anos 2000 e 2019. O mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença, é amplamente encontrado em áreas urbanizadas. Para combater a sua proliferação, além da imunização, é fundamental seguir alguns protocolos preventivos, tais como:

Descartar adequadamente garrafas, pneus, plásticos e outros objetos que possam acumular água parada;

Garantir a limpeza regular das calhas para evitar acúmulo de água;

Manter desobstruídas as saídas de água para evitar a formação de poças;

Tampar ralos que possam servir como foco de reprodução do mosquito;

Utilizar repelentes para se proteger contra picadas.

Essas medidas simples podem ser eficazes na redução da propagação do mosquito e, consequentemente, das doenças transmitidas por ele. A conscientização e ações preventivas são essenciais para criar um ambiente menos favorável ao desenvolvimento desses insetos e proteger a saúde pública.

Serviço:

Vacina QDENGA®

Local: Nos consultórios farmacêuticos – Clinic Farma da Companhia nos estados: Ceará, Piauí, Pará, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Pernambuco, Rondônia, Tocantins, Minas Gerais, Paraná, Maranhão, Amapá e Bahia.

Valor: R$ 363, 00 *com aplicação.

Público: Pessoas de 4 a 60 anos de idade

Doses: São duas doses, com um intervalo de 3 meses entre elas

Observação: O agendamento prévio não é necessário. Além disso, a vacina pode ser parcelada em até 10x.

Sobre as Farmácias Pague Menos e Extrafarma

A rede Pague Menos e Extrafarma é a segunda maior rede de farmácias do Brasil, presente nos 26 estados da Federação e no Distrito Federal. A companhia conta com aproximadamente 1.648 lojas, distribuídas em mais de 400 municípios, com cerca de 25 mil colaboradores, além de uma plataforma omnichannel, que possibilita ao cliente comprar como quiser e receber seus produtos onde preferir. Líderes nas regiões Norte e Nordeste, a Pague Menos e Extrafarma são hoje o Hub de Saúde da população brasileira, com mais de mil unidades do Clinic Farma em todas as regiões do país

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP