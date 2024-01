Séries e filmes mais vistos da semana no streamming

Musa da Gaviões, Francine Carvalho aposta em look de strass e afasta disputa com Sabrina Sato

A empresária Francine Carvalho, musa da Gaviões da Fiel, escolheu um look 100% strass de cristais para seu último ensaio técnico no Sambódromo, em São Paulo. Exibindo o corpão e colocando o bumbum para jogo, ela ainda usou um adereço na cabeça com penas de rabo de galo.

Na concentração, a musa posou com a rainha de bateria Sabrina Sato e afastou qualquer disputa pelo cargo dela. A apresentadora também marcou presença no esquenta, posou com a comunidade e atendeu a imprensa.

“Não existe rixa entre musa e rainha, isso é coisa de fofoqueira da internet. A Sabrina é inspiração, não tem disputa pelo cargo dela. Ela é acessível, carinhosa e alegre sempre. A Sabrina não é estrela e nem oportunista, ela dá espaço para todas brilharem. O que dizem por aí é falso, querem causar intrigas”, esclarece a loira que lidou com haters nos últimos dias.

Apesar disso, Francine assume que existe uma disputa pelas fantasias mais caras e luxuosas no Carnaval. Mas diz que não cai mais nessa neura. “É hipocrisia dizer que não. Cada uma quer a melhor produção, dá o melhor de si e pensa em looks inéditos, cada vez mais luxuosos e diferentes. Existe uma disputa, mas não necessariamente dentro da mesma escola. Comigo não rola”.

Para a musa da Gaviões, o Carnaval é o seu mundo, sua paixão. Ela inclusive conheceu seu marido e seus melhores amigos no samba. E destaca que a essência não é a competição, mas o amor e afinidade pela festa.

“Carnaval é muito mais que um título, do que uma fantasia ousada ou cara, é todo o esforço, carinho, paixão e dedicação dos componentes, da diretoria e da comunidade. Qualquer escola é muito maior que uma rainha ou musa. Quem pensa diferente, dura pouco na avenida. Por isso tantas entram e saem do Carnaval”, dispara.

Fotos: Adilson Marques / Edu Graboski / Divulgação

