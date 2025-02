Vendas e IA- No varejo, o conceito de futuro relacionado à implementação da inteligência artificial já deixou de ser uma realidade distante. A pesquisa “State of the AI Connected Customer”, realizada pela Salesforce, revela que grande parte dos consumidores brasileiros acredita que a IA melhora significativamente a experiência de compra: 44% da geração Z, 53% dos millennials e 43% dos baby boomers.

Nesse sentido, os agentes de IA representam um potencial dentro das empresas e tiveram uma forte presença na edição da NRF 2025, o maior evento do segmento varejista, realizado em Nova York.

A feira abordou duas importantes tendências globais que impactam o varejo – a hipersonalização da experiência de compra e a integração estratégica de agentes inteligentes nos processos operacionais. Aliadas na intensa transformação do setor, as aplicações de IA permitem personalização de campanhas e interações de valor instantâneas entre lojistas e consumidores. A sofisticação dos agentes de IA foi apontada como uma capacidade veloz e precisa para a realização de tarefas complexas e análises empresariais minuciosas, aprimorando sistemas sobrecarregados e contornando eventuais desafios enfrentados pelas organizações.

Durante a NRF, em entrevista ao Times Brasil, Juliana Bonamin, VP de Vendas da Mondelez, disse que a inteligência artificial já está muito presente no Brasil, “a IA é utilizada para ganhos em eficiência logística e na captura de dados do consumidor, garantindo uma experiência melhor no varejo. A Mondelez tem investido muito em tecnologia nos últimos anos e vamos continuar apostando cada vez mais, além de adquirir e explorar outras estratégias para apoiar no ganho de eficiência e produtividade”.

Segundo a organização da NRF, estima-se que as vendas influenciadas digitalmente por IA já ultrapassaram 60% no início deste ano, em comparação com o mesmo período de 2024. O aumento é impulsionado pela hiperpersonalização, comunicação assertiva, rapidez na tomada de decisões e automação de tarefas essenciais, como atendimento ao cliente e reposição de estoques.

No Brasil, a Yalo, plataforma inteligente de vendas, anunciou recentemente agentes inteligentes que recriam vendedores humanos com inteligência artificial, projetados para ajudar empresas no desenvolvimento de uma força de trabalho virtual, capazes de personalizar interações, otimizar processos e melhorar a experiência de compra do cliente. Em breve, as empresas poderão contar com trabalhadores virtuais equipados com IA como parte de suas equipes, disponíveis 24/7.

A empresa atua na América Latina, atendendo grandes clientes B2B como Nestlé, Coca-Cola Femsa, Unilever e Mondelez. Com o objetivo de ajudar grandes marcas a impulsionar suas vendas de forma omnichannel, a Yalo desenvolve com seus clientes uma estratégia de vendas personalizada, além dos assistentes virtuais de IA fortemente treinados.

Vendas mesmo com obstáculos

“Os agentes inteligentes proporcionam uma assistência personalizada, completa e específica, mesmo com alguns obstáculos, como diferenças culturais e econômicas em algumas regiões. Acreditamos que as vantagens da inteligência artificial aplicadas ao varejo farão com que os possíveis desafios sejam superados”, explica Manuel Centeno, co-fundador e General Manager Brasil da Yalo.

Em 2025, as cadeias de suprimento devem se tornar ainda mais adaptáveis, eficientes e resilientes. A adoção de IA está permitindo que as empresas não apenas rastreiem estoques de forma mais eficaz, mas também antecipem e se adaptem a possíveis interrupções antes que se tornem problemas.

