Vereador ameaça prender homem na tribuna da Câmara em Limeira

Vereadores ameaçaram prender homem

que fez uso da tribuna na Câmara de Limeira na última segunda-feira. O limeirense Hamilton Fernando de Mello usava a Tribuna Livre da Câmara de Limeira na noite de segunda (21) e foi barrado por parlamentares e quase teve voz de prisão.

Ele fez uma crítica a ‘muitos vereadores’ que, segundo ele, ‘se acostumaram ao poder e, ao invés de cumprir com suas funções’. E logo foi interrompido.

Dois parlamentares se levantaram e um disse. ‘Senhora presidente, não vai vir aqui falar mal do nosso trabalho não’. E acrescentou para que fosse lido o regimento interno da casa.

‘Desrespeitou a casa de leis e vai ser processado’.

Um outro homem, o que está à direita na foto, também se levantou e disse. ‘O sr vai ter voz de prisão aqui dentro’.

Leia + sobre política regional

A sessão foi suspensa por 1 minuto e, no retorno, a tribuna de Mello foi cancelada e a sessão encerrada.

Um outro parlamentar não identificado não aceitou a decisão do presidente e começou um curto bate boca entre os dois.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP