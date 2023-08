Astrologia. 23 de agosto, além da chegada do sol em virgem, traz também

outro momento importante do calendário astrológico: a entrada do Sol no signo de Virgem e a ocorrência do terceiro Mercúrio Retrógrado do ano, também em Virgem. Este evento ocorre em paralelo com a retrogradação de Vênus, resultando em dois planetas pessoais retrógrados simultaneamente. E para lidar com este período, Priscila Lima de Charbonnières, astróloga e fundadora do Soulloop, explica como podemos aproveitar a energia desses trânsitos.

Com Virgem sendo o signo regente deste período, é possível enxergar uma mudança de energia ao redor. Esta transição traz consigo um impulso para ajustar aquilo que pode ser aprimorado, oferecendo uma oportunidade para o planejamento e o compromisso com um estilo de vida mais equilibrado, além de aproveitar este período para refinar as rotinas e hábitos. “Com a retrogradação de Vênus e Mercúrio, somos convidados a olhar para dentro e revisitar minuciosamente os detalhes que demandam reorganização, inclusive no âmbito das relações pessoais”, explica Priscila.

Nesse intervalo, o ato de autocuidado ganha uma relevância crucial, permitindo uma preparação emocional e energética para as situações que surgirão ao longo desse período. “Além disso, uma predisposição para se adaptar a mudanças de planos, reorganizando agendas, será uma atitude sábia a adotar”, completa.

A combinação de Mercúrio e Vênus em movimento retrógrado demanda uma atenção não apenas à comunicação e pensamentos, mas também ao coração e aos assuntos amorosos. Este é um momento em que todas as formas de parcerias, relacionamentos e expressões emocionais clamam por uma análise mais minuciosa e uma revisão cautelosa. “Nesse período, siga sua intuição e escute a voz interior. Expanda seus horizontes e aguarde para se lançar em novas experiências. Isso aumentará sua compreensão do mundo ao seu redor. Aproveite o período propício para acompanhar sua análise personalizada dos trânsitos astrológicos no Soulloop app, orienta a profissional.

Sobre Soulloop

Soulloop é uma plataforma holística de bem-estar, criada em 2018 pela astróloga e life coach Priscila Lima de Charbonnieres. É o único aplicativo de bem-estar que utiliza o poder da astrologia para criar um plano personalizado que ajuda os usuários a entenderem seus potenciais. Soulloop é inspirado no Samsara, o ciclo da vida do Budismo e representa o incessante processo de autodesenvolvimento.

Sobre Priscila Lima de Charbonnières

Priscila Lima de Charbonnières é astróloga, autora, mãe de quatro filhos e life coach e com duas décadas de experiência. Priscila fundou o Soulloop para compartilhar o poder e sabedoria da astrologia como um meio holístico de viver a vida. Ela dedicou sua vida ao estudo da psicologia, astrologia e práticas de bem-estar incluindo yoga, meditação, reiki, feng shui, meditação, cabala, radiestesia, constelação familiar, ativação quântica, integração cósmica, filosofias ocidentais e orientais. Além disso, é certificada pela Sociedade Brasileira de Coaching, treinada no Center for Skillful Means, iniciada pelo Suddha Dharma Mandalam e membro da The Theosophical Society of London. Priscila mora entre Londres e São Paulo.

