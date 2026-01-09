O vereador Carlos Fontes (União Brasil) protocolou o Requerimento nº 4/2026, no dia 5 de janeiro, cobrando providências da Prefeitura diante do estado de abandono do Cemitério Cabreúva, em Santa Bárbara d’Oeste. A iniciativa ocorre após reclamações de moradores e denúncias já divulgadas pela imprensa local.

No documento, Fontes aponta mato alto, acúmulo de lixo e falta de manutenção, problemas que dificultam a circulação de visitantes e podem oferecer riscos à saúde pública, como a proliferação de insetos e de animais peçonhentos. O vereador ressalta que o local é frequentado, principalmente, por idosos e famílias em momentos de fragilidade emocional.

O parlamentar também critica o descarte irregular de resíduos e questiona a falta de fiscalização e planejamento na manutenção do espaço. Entre os questionamentos ao Executivo estão a periodicidade dos serviços de limpeza e roçagem, a data da última manutenção completa, a existência de um cronograma regular para os cemitérios municipais e o número de equipes responsáveis pelo local.

Além disso, Fontes cobra a realização de um mutirão imediato de limpeza e medidas para coibir o descarte irregular de lixo. No requerimento, ele ainda pergunta se a Prefeitura reconhece que a situação atual compromete a segurança, a saúde pública e o respeito às famílias barbarenses.

O vereador solicita que o Poder Executivo adote providências urgentes para garantir condições dignas, seguras e adequadas no Cemitério Cabreúva.

Presidente da Câmara divulga alerta da CPFL sobre atraso na entrega de contas de energia

O presidente da Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste, Júlio César Kifú, recebeu comunicado da CPFL Paulista sobre possíveis impactos da greve dos Correios na entrega das contas impressas de energia elétrica no município. A informação foi repassada à Presidência do Legislativo por Gerivaldo de Jesus Nunes, consultor de relacionamento da CPFL (Companhia Paulista de Força e Luz).

De acordo com a concessionária, alguns clientes podem não receber a fatura em papel dentro do prazo em razão da paralisação. Para evitar atrasos, a empresa orienta que os consumidores utilizem os canais digitais para emissão gratuita da segunda via da conta, garantindo o controle financeiro e evitando o acúmulo de débitos.

A CPFL esclarece que a greve dos Correios não altera os processos de leitura, faturamento e cobrança, que seguem normalmente, e informa ainda que não haverá cobrança de juros, multa ou penalidade em casos de atraso diretamente relacionados à paralisação dos Correios.

A segunda via da fatura pode ser emitida pelos seguintes canais, disponíveis 24 horas por dia:

WhatsApp: (19) 99908-8888

Site: www.cpfl.com.br

Aplicativo: CPFL Energia

Vereador volta a questionar Prefeitura sobre situação da ponte entre os bairros San Marino e Laranjeiras

O vereador Celso Ávila voltou a questionar a Prefeitura sobre a grave situação da ponte localizada na rua Lyrio Portella Fontes, que liga os bairros San Marino e Laranjeiras. A estrutura está interditada desde setembro de 2024, porém continua sendo utilizada diariamente por pedestres e motociclistas, que recorrem ao local para se deslocar de um bairro ao outro.

Desde o ano passado, o vereador vem alertando a administração municipal sobre os riscos da ponte, especialmente devido à existência de uma grande cratera em um dos lados da estrutura. Segundo Celso Ávila, o problema representa um perigo iminente, podendo ser fatal para qualquer pessoa que, por desconhecimento da situação, acesse o local — inclusive crianças, que por curiosidade podem se aproximar da área.

Apesar da interdição, não há sinalização adequada que informe claramente o risco ou que impeça o acesso à cratera, o que agrava ainda mais a situação. A ausência de medidas efetivas de segurança expõe a população a acidentes graves, principalmente no período noturno.

O vereador reforça que seguirá cobrando providências urgentes do município, destacando que a sinalização imediata e ações preventivas são indispensáveis enquanto a solução definitiva não é executada, a fim de garantir a segurança e a preservação da vida da população que circula pela região.