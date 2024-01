Vereador promove churrasco para coletores de lixo em Americana

O vereador de Americana Juninho Dias (MDB) promoveu, na última sexta-feira, um churrasco para os funcionários da coleta de lixo do município. Além dos próprios coletores, familiares também participaram, totalizando, aproximadamente, 50 pessoas.

Durante a confraternização, ao redor da churrasqueira com seus familiares, os coletores compartilharam histórias e desfrutaram de boas risadas. Houve também uma partida de futebol no campo Society. Toda a ação aconteceu no bairro Zanaga.

“Tudo aconteceu quando eu estava no Zanaga, os coletores passaram trabalhando, e na oportunidade, eles me pediram para que organizasse um jogo de futebol e churrasco para eles. E como forma de reconhecimento do importante trabalho desempenhado por eles, busquei parceiros que abraçaram a ideia. Sei da importância desses profissionais para a limpeza e organização das vias e ainda para o bem-estar da população, já que o trabalho deles influência indiretamente na manutenção da saúde pública, uma vez que a limpeza urbana é um dos pilares do saneamento básico, por isso não medi esforços para que essa noite fosse realizada e com certeza podemos dizer que se a alegria e o reconhecimento era o objetivo da noite, tivemos grande sucesso!”, disse Juninho Dias.

