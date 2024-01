Prefeito Chico confere início da revitalização da praça da Cidade Jardim

O prefeito Chico Sardelli acompanhou nesta sexta-feira (12) o início das obras de revitalização da Praça Oscar Ignácio de Souza, no bairro Cidade Jardim. O espaço passará por uma ampla modernização, com melhorias no campo de futebol society, no coreto, nos banheiros, no mobiliário urbano, no poço artesiano e nos jardins e canteiros.

“Demos início esta semana à reforma desta importante área de lazer e convivência da Cidade Jardim, com a finalidade de aumentar a qualidade de vida e proporcionar mais lazer e entretenimento aos moradores. Os trabalhos vão abranger toda a estrutura da praça, garantindo melhores condições para a prática de esportes e para os momentos em família”, destacou Chico.

No campo society, as intervenções vão compreender a troca do gramado sintético, dos alambrados e da tela de proteção, enquanto no coreto será realizada a revisão do telhado, instalação de novo piso cerâmico e pintura geral. Já no poço artesiano, as melhorias incluem construção de pergolado, colocação de vigas de madeira sobre os pilares já existentes, revestimento cerâmico, novas torneiras e pintura.

A praça vai receber também pintura dos banheiros, troca do mobiliário urbano, com novos bancos, mesas e lixeiras, e plantio de grama nos jardins e canteiros.

“Estamos cuidando com muito zelo e carinho dos nossos parques e praças, visando sempre o lazer e o bem-estar da população. Estou muito contente com o início dos trabalhos por aqui, tenho certeza que o espaço ficará mais acolhedor e adequado para as famílias americanenses”, ressaltou o vice-prefeito Odir Demarchi.

“Além de proporcionar mais qualidade de vida aos moradores da região da Cidade Jardim, a modernização do espaço permitirá também a realização de ações educativas relacionadas ao meio ambiente, aliando lazer e conscientização”, afirmou o secretário de Meio Ambiente, Fabio Renato de Oliveira.

A reforma terá investimento total de R$ 286.637,56, verba proveniente da Secretaria de Governo e Relações Institucionais do Estado, intermediada pelo suplente de deputado estadual Israel Alexandre e pelo vereador Fernando da Farmácia. Toda a tramitação documental para viabilizar os recursos foi realizada pela Secretaria de Gestão de Convênios.

“É muito gratificante poder contribuir para a viabilização de convênios e recursos que trazem benefícios à nossa população. Seguimos empenhados em buscar sempre o melhor para o crescimento e desenvolvimento da nossa cidade”, disse o secretário de Gestão de Convênios, Vinícius Zerbetto.