Prefeito de Santa Bárbara, Rafael Piovezan alinha discurso para eleição de 2024

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan (MDB), indicou, na inauguração da revitalização da praça do Mollon, na noite da última quinta-feira, que é candidatíssimo nas eleições de 2024 e vai brigar pela reeleição.

Na inauguração no Mollon, Rafael adotou um tom bastante firme ao falar do trabalho realizado pela prefeitura – como sempre faz -, mas, dessa vez, se estendeu com menções às eleições deste ano. A atitude de Rafael foi vista e comentada nos bastidores como um ‘start’ do ano eleitoral.

Até o momento, nada muito alarmante aconteceu na política barbarense (publicamente) visando as próximas eleições. Muitos esperavam uma definição por parte de Dr. José – que já aconteceu -, e as movimentações de Rafael, que parece ter começado ontem.

O mais marcante, até o momento, foi a rejeição das contas do ex-prefeito Denis Andia (MDB) na Câmara Municipal, que mostra um descontentamento da maioria dos parlamentares com o agora Secretário Nacional de Mobilidade Urbana do governo Lula, o que mexe, não de forma decisiva, mas sim indicativa, no cenário municipal.